Diputada electa Emilia Schneider y acusación en contra de Gabriel Boric: “No es un acosador”

La diputada electa del Partido Comunes, Emilia Schneider, se refirió a la acusación por acoso sexual en contra del candidato presidencial Gabriel Boric y descartó su culpabilidad.

Este viernes, la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile utilizó su cuenta de Twitter para aludir a este tema que ha estado en la palestra durante el último tiempo.

Cabe mencionar que en su momento, Schneider fue señalada como participe dentro de las personas que validaban la denuncia. Sin embargo, fue ella misma quien explicó su real punto de vista.

“Lo primero es el tuit mío que circula: absolutamente sacado de contexto y pegado en otras respuestas para hacer calzar el diálogo con lo que buscaban instalar desde la derecha”, señaló.

Esta declaración apunta a ciertos medios y divulgación sobre una supuesta publicación en la red social en contra del actual candidato de Apruebo Dignidad.

Bajo este escenario, indicó que borró toda alusión al tema “por respeto a las personas involucradas y a la verdad”. La intención de la diputada electa fue evitar la especulación sobre el problema.

Además, en el mismo hilo de Twitter indicó que no hay denuncias contra Boric. Señaló enfáticamente que no se tarta de un hecho confirmado y le quitó responsabilidad al candidato.

“Quiero ser enfática: no existe hoy ninguna denuncia contra Gabriel, no es un acosador y ha sido muy responsable”, escribió. Bajo la misma línea, aseguró que en miras a una mejora en los derechos y respeto a las mujeres, el abanderado del Frente Amplio es la mejor opción.

De esta manera, Emilia Schneider, próxima a asumir el cargo, respaldó al candidato Boric ante esta supuesta acusación de acoso sexual en su contra.

Quiero ser enfática: no existe hoy ninguna denuncia contra Gabriel, no es un acosador y ha sido muy responsable. Las feministas en #AprueboDignidad hemos trabajado por protocolos para procesar estas situaciones y están a disposición siempre. La derecha no puede decir lo mismo.

