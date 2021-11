Gabriel Boric por acusación de acoso: aseguró que está “100% disponible para cualquier investigación”

El diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió la mañana de este viernes en Ciudadano ADN a la acusación de acoso que fue publicada hace unos días por un medio digital, asegurando que está “100% disponible para cualquier investigación”.

La declaración, la hizo al ser consultado al respecto, en medio del ciclo de entrevistas de ADN y la Defensoría de la Niñez junto a candidatos a La Moneda, llamado “No votan, pero sí opinan”.

Al respecto agregó que “lo dije públicamente, estoy 100% disponible para cualquier investigación, no tengo nada que esconder, lo que afirma El Líbero no es cierto, pero no basta con lo que yo diga, me pongo a disposición de todas las instancias, y dispuestos a colaborar con todas las investigaciones que sean necesarias”.

La acusación de acoso fue realizada por una mujer, cuya identidad se ha mantenido en reserva, sobre un hecho de violencia de género que habría ocurrido en 2012 cuando Boric era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).