Segunda vuelta: Franco Parisi desmintió supuesto acuerdo con Kast a cambio de apoyo

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, desmintió que haya firmado un supuesto acuerdo en apoyo a el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, durante la visita de este último a Estados Unidos, que se registró durante esta semana.

En entrevista con La Red, el exsocio de Parisi en Felices y Forrados, Gino Lorenzini, aseguró que efectivamente en la presunta cita se habría negociado un ministerio y el fin de la orden de arraigo que pesa en contra de Parisi en Chile por su deuda de pensión de alimentos, a cambio del apoyo a la candidatura de Kast.

Ante este trascendido, Parisi señaló que “no estoy negociando con nadie ni nada (…) están mintiendo”. “No se preocupen. Nosotros tenemos una programación extremadamente clara, por lo cual vamos a pedir que todos voten y en función de esa votación, saldrá”, agregó.

Un reportaje publicado en el sitio web del mencionado canal habla de las características de la supuesta reunión entre Kast y Parisi, en la que habría tenido participación Sergio Melnick, exministro y economista.

“Así que no especulen. Que no se aburran. Que se ganen la plata con otra cosa, okey. Entonces, por favor no le crean a La Red, está completamente equivocada, ni menos al Publimetro (…) Preocúpense de propuestas para el norte de Chile, para el Biobío. Y que ‘gane el más mejor’”, enfatizó Parisi.

Por su parte desde el comando de José Antonio Kast también se refirieron a este supuesto acuerdo de apoyo entre el ex diputado y Franco Parisi. Consultados por ADN, explicaron que dicha noticia es “absolutamente falsa”.

Kast y la deuda de pensión de alimentos de Parisi

Cabe señalar, que durante esta jornada, durante una actividad por el día de las personas con discapacidad, el presidenciable por el Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a la deuda de pensión alimenticia que mantiene el ingeniero comercial, la que preliminarmente superaría los $200 millones.

Es más, Kast, señaló que Parisi tiene intención de solucionar la situación irregular, pero que “no han llegado a un acuerdo con su familia. Él tiene conciencia de que las pensiones hay que pagarlas”.

“Seguro de que él no quiere eludir el pago, sino lo que quiere hacer es ver si el pago es justo o no. Al menos es lo que él ha dicho”, agregó Kast.

Recordemos que los montos por pensión de alimentos son determinados por los Tribunales de Familia, considerando los ingresos de los involucrados, gastos propios de él o los menores, entre otras cosas.