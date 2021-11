Ministro Figueroa sinceró su opción presidencial de cara a la segunda vuelta: “Kast representa un ideario de mayor libertad”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a la segunda vuelta y sostuvo que el Gobierno no puede ser “neutral” y manifestó su respaldo a José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, convirtiéndose en el primer Secretario de Estado del Presidente Piñera en asumir su posición política de cara a los comicios del 19 de diciembre.

En entrevista con La Tercera, el titular de educación, manifestó que “el Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego. Y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades”.

“Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, detalló.

En esa línea, el secretario de Estado añadió que “hay un sentido de prudencia frente a una oposición que ha sido tan mezquina en todos sus juicios frente al apoyo o no a un determinado candidato, pero eso no significa que los principios que están en juego y que la candidatura de Kast defiende no sean respaldados por el comité político”.

Kast, un ideario de mayor libertad

“Kast representa un ideario de mayor libertad, diversidad y seguridad y, obviamente, habría que preguntarle al resto de los ministros, pero lo que veo es que todos comparten ese ideario”, afirmó.

Además, el ministro Figueroa señaló que frente a esta segunda vuelta presidencial “estamos en la obligación de defender principios esenciales. Cuando uno ve, por ejemplo, que algo tan importante como la libertad de enseñanza está en juego en nuestro país, no corresponde otra cosa que sacar la voz y alertar sobre esa situación”.

Junto a lo anterior, Figueroa reconoció que votó “por José Antonio Kast en primera vuelta. Soy independiente, no tengo militancia en ningún partido político y la verdad es que desconozco cuál fue el comportamiento del resto de los ministros. Creo que, en general, estuvieron por apoyar a Sichel, de acuerdo a lo que he podido conversar”.

La respuesta de Gabriel Boric: “Esto me parece mal”

La respuesta a esta declaraciones del candidato de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric no se hicieron esperar y expresó que “este gobierno dejó en claro, una vez más, ahora mediante uno de sus ministros en ejercicio, que José Antonio Kast es el candidato de Sebastián Piñera y de todo este Gobierno, y que lo van a defender con medios legales e ilegales”.

“Esto me parece mal, porque el Gobierno debiera ser de todos los chilenos y chilenas, sin embargo, es bueno que quede en evidencia que José Antonio Kast representa la versión pinochetista y recargada de lo que ha sido el mal gobierno de Sebastián Piñera”.

