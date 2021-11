Diputados socialistas criticaron a ministro Figueroa tras apoyo a Kast: “Evidentemente es una intervención electoral”

Las declaraciones del Ministro de Educación, Raúl Figueroa sobre su apoyo a José Antonio Kast como candidato a la segunda vuelta presidencial no cayeron nada bien en los diputados del Partido Socialistas. Esto, ya que tanto el parlamentario Jaime Naranjo, como Gastón Saavedra se pronunciaron al respecto y criticaron al secretario de Estado, acusándolo de “intervencionismo electoral”.

El subjefe de bancada PS, Jaime Naranjo, declaró que “evidentemente es una intervención electoral, pero si uno lo mira desde la perspectiva de la evaluación que tiene el ministro de Educación y lo compara con la alta evaluación que tiene la doctora (Paula) Daza, él tiene un porcentaje de rechazo altísimo”.

“Por consiguiente, uno podría pensar que es un verdadero salvavidas de plomo el apoyo que le ha dado el ministro de Educación a la candidatura del señor Kast”, remarcó el parlamentario.

Intervencionismo electoral con recurso de todos los chilenos

Por su parte, el compañero de labores y de partido de Naranjo, Gastón Saavedra, criticó duramente al ministro de Educación, Raúl Figuero, al que acusó de hacer intervencionismo electoral con recursos de todos los chilenos.

“Respecto de lo que ha hecho el ministro de Educación, que se supone que es un ministro de todos los chilenos y que está ejerciendo una labor pública en aras del bien común, el ministro está haciendo una clara intervención electoral, con recursos de todos los chilenos”, afirmó.

En la misma línea, Saavedra sostuvo que “lo que tiene que haber aquí es la salida del ministro, dejar el cargo del ministro de Educación, porque claramente él está haciendo un esfuerzo por mantener el lucro en la educación, ha sido su conducta permanente durante el tiempo que ha durado como ministro”.

“Por otra parte, él claramente se identifica con los postulados del candidato de la ultraderecha porque es de los mismos, por lo tanto, no habrá garantías en el presunto gobierno de Kast si efectivamente estos personajes, como el ministro de Educación, están sustentando sus opiniones, su intervencionismo electoral, en el lucro de la educación”, añadió el parlamentario

En ese sentido, el diputado Saavedra declaró que “están porque esto siga siendo un bien comerciable para que algunos obtengan rentabilidades en desmedro de un derecho que debe ser para todos los chilenos”.

Me parece inaceptable que el titular del @Mineduc , Raúl Figueroa, intervenga electoralmente de manera desvergonzada a favor del candidato de ultra derecha. El ministro de educación debe ser removido de su cargo!!!!#BoricNosUne 🌳🌳🌳🌳 pic.twitter.com/L8zA4AspGa — Gastón Saavedra (@gastonsaavedra) November 29, 2021

La declaraciones del Ministro de Educación

Cabe recordar, las declaraciones de los diputados socialistas se levantaron luego que esta tarde se publicó un entrevista del ministro de Educación, Raúl Figueroa en La Tercera, en donde sinceró su opción política de cara a la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre y expresó su apoyo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Además, en la instancia el secretario de Estado manifestó que “el Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego. Y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades”.