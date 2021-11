Gabriel Boric anunció a Izkia Siches como su nueva jefa de campaña

Durante esta jornada, el candidato presidencial Gabriel Boric, sostuvo una reunión con la expresidenta de Colegio Médico Izkia Siches, quien el día jueves anunció su renuncia para sumarse al comando del abanderado de Apruebo Dignidad.

En ello, Boric anunció que Siches será su nueva jefa de campaña. “Se está sumando muchísima gente a la campaña, y tenemos claro que nuestro rol es acogerlos, a todos nuestros compatriotas que quieran aportar a construir un Chile más justo”, señaló.

“En ese sentido, le he pedido a la doctora Izkia Siches que asuma como nuestra jefa de campaña, y que esté desplegándose en terreno, recorriendo en conjunto con mucha gente, todos los sectores de Chile”, afirmó Gabriel Boric.

Luego de ser anunciada como la nueva jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches agradeció al candidato, manifestando que “creo que este proyecto puede convocar a la gran mayoría de Chile. Por eso estoy aquí, y me he puesto a disposición, y voy a jugármela por convencer a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país de que es la esperanza lo que tiene que mover a nuestra patria, y no el temor“.

“Vamos a llegar a distintas regiones, y pido disculpas a los lugares donde no podremos asistir, no solamente a llevar nuestras ideas, sino que sobre todo a escuchar“, prosiguió.

Siches, como primera medida, llamó a “toda la ciudadanía que sueña con un mejor Chile, a este domingo reunirnos en las distintas plazas de Chile a las 17:00 horas para poder evangelizar sobre lo que será un mejor país para nuestros hijos e hijas”.

