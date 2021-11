Izkia Siches renunció a la presidencia del Colegio Médico para “contribuir al proyecto liderado por Gabriel Boric”

La doctora Izkia Siches remeció la actualidad política mañana de este jueves 25 de noviembre al confirmar su renuncia a la presidencia del Colegio Médico (Colmed) para sumarse y trabajar activamente en la campaña presidencial de Gabriel Boric, según confirmó a través de una carta enviada a los afiliados a la agrupación gremial.

En la misiva indicó que “hoy creo necesario tomar una nueva avenida y contribuir para que el proyecto liderado por Gabriel Boric sea ciudadano, incorpore todas las miradas, avance en derechos y camine con tranquilidad y seguridad que nuestros compatriotas piden”.

Tras publicar la misiva, la propia doctora hizo un punto de prensa donde leyó una declaración más larga y muy emocionada señaló que “no me mueve el miedo, no me mueve el temor, sino que me mueve la esperanza“.

A esto agregó que “he decidido irme por una causa que me mueve, he crecido en este colegio y he tenido el privilegio de conducirlo, me siento un eslabón más en la continuidad el camino que ha sido trazado en varias generaciones de dirigentes. Yo misma me sorprendo de mi decisión, irme no estaba en mis planes, pero las causas importantes nos exigen grandes desafíos, hoy siento que todo es clarísimo, que miro la cara de mi hija y sé lo que tengo que hacer. Es mi deber”.

El abierto apoyo que la doctora Siches le había dado a Gabriel Boric ya había generado críticas de algunos miembros del Colmed, por lo que su salida busca separar su rol al mando de la agrupación gremial de su posición política.

