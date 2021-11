Felipe Kast y apoyo de Evópoli a José Antonio Kast: “En ninguno de los dos proyectos nos sentimos parte de ellos”

Durante esta madrugada, el consejo del partido Evópoli, determinó apoyar al menos en las elecciones de segunda vuelta presidencial, al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, aunque precisaron que no participará en su gobierno si resulta electo, es por esto que el militante y senador por el conglomerado político, Felipe Kast, conversó sobre esta decisión con ADN.

El parlamentario sostuvo que la decisión se tomó, ya que “frente a la alternativa del comunismo de Gabriel Boric, del Frente Amplio. De aquellos que buscan indultar a quienes quemaron Chile. Aquellos que no son capaces de aprobar proyectos que nos permitan vivir en paz. Nosotros no nos perdemos (…) Creemos que lo mejor para Chile, sin lugar a duda es José Antonio Kast”.

Sin embargo, el sobrino del candidato del Partido Republicano, advirtió que “en ninguno de los dos proyectos nos sentimos parte de ellos. Ni el de Boric, ni el de Kast”. Es por esta situación que Evópoli “decidió no ser parte de un eventual futuro gobierno de José Anotnio Kast, porque nuestro proyecto político es distinto que el del Partido Republicano. No compartimos muchas materias. Hay otras que sí compartimos. Por lo tanto en un eventual gobierno no vamos a ser parte de esa coalición de gobierno y eso es importante también y es parte del voto político que se decidió el día de ayer”, agregó el senador.

Aún tomando distancia, Felipe Kast explicó que desde Evópoli “vamos a hacer campaña. Vamos a recorrer Chile, pidiendo que la gente se movilice y voté el 19 de diciembre (día que se lleva a cabo la segunda vuelta presidencial) en contra de justamente esta opción que creemos es un retroceso para Chile”.

“Es muy importante entre las opciones que tenemos obviamente elegir lo mejor para Chile y eso es lo que hace hoy Evópoli con mucha responsabilidad y no abrazando los cargos públicos, buscando pega en el gobierno”, esgrimió el ex secretario de Estado y agregó que “hay muchos partidos políticos que lo que hacen es buscar operadores políticos. Poner a los apitutados en el Gobierno y nosotros desde ya decidimos que no nos interesa”.

Con la mira en el trabajo del Congreso frente a un Gobierno de Kast

Al ser preguntado por el eventual trabajo de Evópoli en el Congreso y frente a las propuestas que podría emanar el Gobierno de Kast, el senador expusó que “nosotros en ese sentido, vamos a apoyar todas las ideas que nos parezcan buenas y vamos a rechazar todas las ideas que nos parezcan malas”.

Frente a lo anterior, el ex ministro ejemplificó: “[Sobre] el matrimonio igualitario, fuí el único voto de centro derecha a favor de ese proyecto de ley en el Senado, hace un año atrás. Ayer lo logramos aprobar en la Cámara de Diputados. Creemos que las personas merecen dignidad y respeto, por lo tanto no compartimos para nada con quienes se oponen al matrimonio igualitario y una serie de medidas valóricas como esa”.

“Evópoli sigue su propio camino, no es parte de una coalición con el Partido Republicano”, recalcó el senador, aunque de todas maneras aseguró que “vamos a apoyar con mucha fuerza en segunda vuelta, para que ojalá sea la opción de José Antonio Kast y no Gabriel Boric el que gane y sea el futuro Presidente de CHile”, agregó Kast.