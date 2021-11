Activa Research y votos de Parisi en segunda vuelta: “proyectamos que se irían mitad y mitad entre Kast y Boric”

Para algunos, el tercer lugar del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, fue una sorpresa; para los analistas, no lo fue tanto. Al menos de eso dio cuenta Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano, en conversación con ADN Hoy.

“Las encuestas chilenas venían anticipando el voto de Parisi desde octubre claramente. También anticiparon muy bien que la segunda vuelta se iba a a dar entre Gabriel Boric y José Antonio Kast”, señaló de entrada.

Pese a que no caminó por poblaciones, no viajó a regiones ni conoció el Chile rural, la digitalidad de su campaña “tiene una efectividad tremenda”, según el experto, aunque “no la ve el común de la gente, en términos de medios de comunicación (…) porque justamente hoy en día el elector es mucho más digital y los medios que consumen son muy digitales”

Pero ¿cómo es el votante de Parisi? Cavieres maneja un perfil: “El votante de Parisi es gente joven, entre 18 y 45 años, de segmento bajo, c3-d, sin posición política y desencantado de ella, algunos con niveles de identificación con el Partido de la Gente, pero también es un votante muy crítico del gobierno actual y de la Convención Constitucional, que no quiere extremos de izquierda o de derecha, pero también es un votante muy pragmático, quiere soluciones concretas. No sé si está pensando en la libertad o en la oportunidad y esperanza, o tanto en el orden”.

“Tiene un nivel de desempleo mayor que la población mayor, le cuesta llegar a fin de mes mucho más que el promedio de la población y tiene una expectativa negativa de la economía del país. Cuando un candidato con acciones mucho más populistas le presenta soluciones concretas, hay un vínculo ahí”, aseguró el experto electoral.

Con todo, las proyecciones para las elecciones del 19 de diciembre consideran “un tercio que no votaría”, proyectó Cavieres. Por lo mismo, “hoy día están 50 y 50 (los votos de Parisi en juego), pero esta es una nueva elección que partió ayer (lunes). Vimos un informe de dónde se irían los votos de Parisi y nosotros proyectamos que esos votos se irían mitad y mitad, entre Kast y Boric”.

En la línea del pragmatismo, el votante de Parisi siente que “tiene una responsabilidad cívica: es un votante que vota, a diferencia del segmento bajo, vota y busca en las alternativas presidenciables que le den solución. Es un segmento bastante postergado, que de alguna manera tiene problemas, pero además toma la acción de ir a votar, que es no menor. No olvidemos que vota el 47% de la población y un 53% no vota, y la mayoría que no vota son segmentos medio bajo”, explicó el director ejecutivo de Activa Research.

Además, agregó que “es un segmento que se siente menos feliz que el resto de la población, no es visible ni tiene conexión con las campañas tradicionales”.

Finalmente, lo más determinante, a juicio de Cavieres, es “cuanta gente vaya a votar“. Será ese el punto determinante en relación al próximo gobernante del país.