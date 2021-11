Senador Huenchumilla llamó a la DC a optar por Boric en segunda vuelta: “No se votará a favor de la ultraderecha”

Tras conocer los resultados de las Elecciones Presidenciales 2021, donde Kast se alzó como la primera mayoría con el 27,9% de las preferencias, varios de los partidos de oposición entregaron su apoyo a Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta.

No obstante, desde la Democracia Cristiana anunciaron que realizarán una Junta Nacional Extraordinaria, donde analizarán si es que le darán su apoyo como partido al abanderado de Apruebo Dignidad.

Por ello, el senador DC Francisco Huenchumilla hizo un llamado al bloque demócrata cristiano para apoyar a Boric, afirmando que no votarán por la ultraderecha. “La DC no puede tener otra alternativa que estar a favor de los cambios y eso significa la candidatura de Boric. Lo cual no significa poner ninguna condición”, señaló.

“Espero que la DC en los próximos días encuentre ese camino y tenga la receptividad en la candidatura de izquierda que aquí nadie sobra”, agregó Huenchumilla respecto a la candidatura de Boric.

“Hay una alternativa que no es viable en ninguna circunstancia para la DC. No se votará a favor de la ultraderecha, que es una línea de demarcación clara. El FA debe entender que los cambios no se hacen solos”, cerró el senador DC.

Cabe recordar que, de momento, el PPD, el PS, el Partido Liberal y Nuevo Trato respaldaron a Gabriel Boric para los comicios del próximo 19 de diciembre.