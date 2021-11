Leonidas Romero dejará su militancia en RN el próximo año: “Kast demostró que es dialogante y que respeta la democracia”

Tras varias semanas de dichos cruzados, el diputado de Renovación Nacional (RN), Leonidas Romero, quien fue reelecto por el Distrito 20 en las pasadas elecciones del domingo 21 de noviembre, confirmó a ADN.cl que dejará su militancia a partir del 2022.

El parlamentario precisó que esta decisión de dejar su partido la tiene tomada hace mucho tiempo y será militante de RN hasta el 11 de marzo del 2022, día en que comienza su segundo y último periodo como parlamentario.

Además, el congresista reveló que se unirá a las filas del Partido Republicano y expresó que “voy a apoyar con todo a José Antonio Kast”.

Diputado Romero vs Renovación Nacional: Los antecedentes

Cabe recordar que la polémica sobre la militancia del diputado Leonidas Romero en RN comenzó tras afirmar que votaría por Kast.

A raíz de lo anterior, el partido afirmó en primera instancia que llevarían al parlamentario ante el Tribunal Supremo, puesto que en ese entonces RN, perteneciente a Chile Podemos Más, respaldaba la candidatura de Sebastián Sichel.

Tras este anunció, Romero comentó a ADN que no sabía de tal situación, pero aún así sostuvo que se “lo tomaba con tranquilidad”, ya que “les avisé antes que me inscribieran, sabían que yo estaba apoyando a José Antonio Kast”.

Luego esta engorrosa situación, el parlamentario anunció el 14 de septiembre que no renunciaría a RN, ya que no quería “darle el gustito al partido”.

De cara a la segunda vuelta con su candidato

Leonidas Romero conversó con ADN.CL sobre los resultados de las Elecciones 2021, y expresó que “ganó mi candidato, por el cual yo me la jugué y me expuse a que me suspendieran y me expulsaran del partido”.

“Pero yo decidí apoyar a José Antonio Kast, porque creo que es el hombre que Chile necesita y merece como presidente”, agregó.

Sin embargo, el futuro ex RN sostuvo que “esperaba que fuera mayor la diferencia entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, pero eso no se dio y ahora tenemos que trabajar. Yo ya estoy trabajando, he hecho algunos contactos”.

“Me alegró mucho ver al presidente de la UDI, Javier Macaya y al presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, que están dispuestos a conversar con José Antonio, de haber un acercamiento y trabajar para ser parte del triunfo que José Antonio en representación de nuestro sector debe tener a fin de año”, continuó el diputado.

Respecto a la campaña de segunda vuelta, Romero sostuvo que espera “que nos unamos todos los de nuestra coalición. Hoy día José Antonio Kast es el candidato. Kast demostró que es dialogante y que respeta la democracia. En la elección anterior cuando perdió se puso a disposición inmediatamente de Sebastián Piñera. Y lo había dicho, si Sichel u otro de nuestro sector pasaba a segunda vuelta, él estaba disponible”.

“Las cosas ocurren por algo, el que pasó a segunda vuelta fue él. Espero que con esa misma generosidad y apoyo y respeto a la democracia se una por completo nuestro sector, incluyendo a Evópoli que ha estado reacia a opinar respecto al tema”, finalizó el parlamentario.