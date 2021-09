Se enteró por la prensa: diputado Leonidas Romero pasará al Tribunal Supremo de RN por apoyar candidatura de Kast

Acusando “doble estándar” de su partido y asegurando que se enteró por la prensa de que será pasado al Tribunal Supremo de la colectividad, el diputado de RN Leonidas Romero reiteró que seguirá apoyando la candidatura presidencial de José Antonio Kast y no al abanderado del oficialismo, Sebastián Sichel.

Al ser consultado al respecto por ADN, el parlamentario aseguró que “no tenía idea” que pasaría a la instancia disciplinaria del partido, pese a que el presidente de la colectividad, Francisco Chahuán ya lo había anunciado a los medios de comunicación.

“No tenía idea, pero me lo tomo con tranquilidad porque les avisé antes que me inscribieran, sabían que yo estaba apoyando a José Antonio Kast“, dijo el diputado, agregando que le parecía extraña la decisión ya que el partido ni siquiera apoyó directamente a Mario Desbordes en las primarias, dejando a sus militantes en libertad de acción.

“Ninguno apoyó a Mario Desbordes que había sido presidente de RN, y hoy día están rasgando vestiduras… pero yo estoy tranquilo. Si me quieren sancionar, si me quieren bajar, que hagan lo que estimen conveniente, no tengo problemas con eso“, aseguró.

En tanto más temprano, Francisco Chahuán puntualizó que “ningún candidato de RN apoyará a un candidato distinto a Sebastián Sichel, el candidato de RN, nuestro candidato es Sebastián Sichel, y quien haga algo distinto tendrá que dar un paso al costado, es por eso que hemos tomado la decisión de pasar al Tribunal Supremo a Leonidas Romero para que se tomen todas las medidas disciplinarias correspondientes”.