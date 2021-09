Leonidas Romero descartó renunciar a RN: “Hoy no quiero darle el gustito al partido”

Continúa la controversia al interior de Chile Podemos Más y, específicamente, al interior de Renovación Nacional, luego que el diputado Leonidas Romero pasara al Tribunal Supremo de su partido por su decisión de no apoyar la candidatura de Sebastián Sichel y, en cambio, acercarse a José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.

Recordemos que el presidente de RN, Francisco Chahuán, había anunciado que no habría libertad de acción para los militantes en las elecciones presidenciales de noviembre, con el fin de favorecer a Sichel, quien representará al conglomerado oficialista.

“No me va a temblar la mano de pasar a los parlamentarios o dirigentes que estén en una posición distinta. A todos y cada uno, porque acá el partido apoya la candidatura de Sebastián Sichel”, señaló Chahuán durante la jornada del lunes.

La respuesta llegó rápidamente desde la Región del Biobío, en el que Leonidas Romero expuso las razones de su alejamiento de la figura de Sichel: el parlamentario está en contra del matrimonio igualitario, el aborto y la adopción homoparental.

También reafirmó que no renunciará a Renovación Nacional y que esperará la resolución del Tribunal Supremo. “A mí nadie me invitó al partido, entré porque representaba gran parte de lo que yo creía. Hoy no quiero darle el gustito al partido de poder decir ‘no, es que él renunció’. Yo quiero que los chilenos se enteren que ellos me echaron del partido por combatir la corrupción y defender los temas valóricos”, subrayó Romero.

En esa línea, señaló que será clave la gestión de la diputada Francesca Muñoz. “Si ella logra convencer al señor Sichel de estar en contra del aborto libre, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la eutanasia, capaz que me convenza y yo vote por él. Entonces espero que la diputada Muñoz convenza al señor Sichel de que cambie de actitud”, sentenció el diputado.

No es la primera vez que Leonidas Romero protagoniza polémicas por temas valóricos. En el año 2018, lanzó dichos transfóbicos contra la actriz Daniela Vega y afirmó en conversación con ADN que la mayoría de los migrantes “vienen con su enfermedad”.