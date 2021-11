José Antonio Kast y su particular forma de explicar que no ha seguido el escrutinio en el extranjero: “Estaba haciendo huevos revueltos”

Durante la mañana, el candidato presidencial por el Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, llegó hasta el Colegio Ana Mogas ubicado en la comuna de Paine para ejercer su voto.

“Tenemos que guardar nuestras opiniones y esperar que la gente emita su voto” comenzó expresando el candidato durante el punto de prensa.

“Que lo haga libre, de manera informada, y como les digo, ojalá la gente vaya, nosotros ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, así que lo que digamos o no hoy día no va a cambiar el resultado de la elección, porque cuando generalmente la gente ya llega al local de votación, ya sabe cuales son sus preferencias” agregó el también abogado.

José Antonio Kast y los resultados preliminares en el extranjero

El panorama en el extranjero ya es un poco más claro, pues en Australia, por ejemplo, el político se posicionó en segundo lugar de preferencias, obteniendo 247 votos, siendo el líder en las encuestas, el candidato por el Apruebo Dignidad, Gabriel Boric con 622 votos a favor.

En Nueva Zelanda, el también presidenciable en 2017, se encuentra en tercer lugar de preferencia (74), siendo nuevamente el abanderado de Apruebo Dignidad quien encabeza los comicios con 417 votos,.

Con respecto a estos resultados, el exconcejal de Buin indicó que “estaba tan preocupado de hacer huevos revueltos, que no me he preocupado de los resultados en el extranjero”.