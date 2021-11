Senadora Goic tras denunciar amenazas: “Mucha gente dejó su vida para que recuperemos la democracia”

Durante esta jornada, la senadora DC Carolina Goic confirmó que realizó una denuncia ante la PDI tras recibir amenazas, en relación a su rechazo al cuarto retiro de fondos de las AFP, que se discutió la mañana del martes y pasó a comisión mixta.

Recordemos que la parlamentaria había señalado previamente que votaría en contra de la iniciativa y que pondría énfasis en la mejora del sistema previsional.

Si bien ya había realizado sus descargos sobre el tema en conversación con T13 Noche, este miércoles Goic hizo un fuerte llamado en un diálogo con la prensa en el Congreso Nacional.

Carolina Goic: “No podemos normalizar las amenazas”

La senadora DC afirmó que “entiendo que frente a una decisión existan argumentos distintos, exista una crítica, muy fuerte muchas veces. Incluso los insultos, uno sabe que una es figura pública y está expuesta“.

Sin embargo, continuó, “lo que no se puede tolerar son las amenazas. Y cada una de las amenazas que he recibido, fundamentalmente a través de las redes, las he denunciado a la PDI”.

“No podemos normalizar las amenazas“, añadió la senadora Goic. “No puede ser que una persona que por opinar como le parece en conciencia tenga que enfrentar amenazas y que se tomen además muchas veces con liviandad a través de las redes sociales”.

En esa línea, subrayó que “tengo la ventaja de poder hacerlas a través la PDI, que se investiguen, pero también me pongo en los zapatos de muchas personas que hoy día enfrentan esta situación, que cada vez se da más en redes sociales, que tengan que enfrentar el temor a la funa“.

“Aquí mucha gente en nuestro país dejó su vida para que recuperemos la democracia, y ese es el derecho a pensar distinto, a discutir sobre argumentos, pero no a la descalificación, a no instalar falsedades”, subrayó Carolina Goic.