Senadora Carolina Goic sobre el cuarto retiro: “Seguir por la vía de los retiros no es algo bueno para nuestro país”

La senadora DC Carolina Goic se refirió a la discusión en la Cámara Alta del cuarto retiro del 10%, apuntando a una idea que no sería beneficiosa para la economía de Chile.

Hace algunas semanas, la parlamentaria de la falange hizo un llamado a pensar en el país y dejar de lado el populismo que representa este proyecto. Este martes volvió a abordar el tema económico, señalando los efectos negativos que dejaría el retiro de fondos, siendo contraproducente.

Sus dichos surgen en base a los antecedentes que expuso el presidente del Banco Central, Mario Marcel, ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. “Dan cuenta de los efectos novicios que tiene un nuevo retiro para nuestro país y sobre todo para las personas más vulnerables”, sostuvo Goic.

Además, dijo que “esperaba que este proyecto no pasara de la Cámara de Diputados”. Ahora, “lo que corresponde es analizarlo con seriedad y rigurosidad“.

Respecto a las indicaciones que deben estar presentes, la senadora Goic reconoció que “todavía no están sobre la mesa. Pero a mí me parece que seguir por la vía de los retiros no es algo bueno para nuestro país“.

“Ha llegado el momento de hacerse cargo de legislar pensando en el efecto que esto tiene en nuestro país. El escenario de los primeros retiros, que fueron situaciones excepcionales, es muy distinto al que tenemos ahora”, explicó.

Bajo la misma línea, expresó que existe un antes y un después respecto a la discusión de los primeros retiros, apelando al IFE ampliado que reciben hoy las familias.

Si bien la senadora dejó en claro su visión de no seguir por el retiro de los 10%, y aseguró que este beneficio “ya no se justifica en la pandemia”, no confirmó un voto en contra de este proyecto.

De este modo, Carolina Goic hizo énfasis en un análisis de cara a la votación del cuarto retiro, sin dejar una respuesta evidente y clara más allá de su idea.