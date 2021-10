Pamela Jiles lanzó polémicos dichos contra Carolina Goic: “Lloró por todos los canales cuando tuvo cáncer”

Una fuerte polémica causaron los dichos de la diputada PH Pamela Jiles, quien increpó duramente a la senadora Carolina Goic por expresar su rechazo al cuarto retiro de fondos de las AFP: además, hizo alusión al cáncer que sufrió la parlamentaria de la Cámara Alta hace casi 10 años.

En conversación con Mucho Gusto, Jiles acusó “maniobras y cocinas” y aseguró que el objetivo es “dilatar una votación que debió producirse hace ya una semana y media por lo menos, en el plenario del Senado, para que se produzca después de la elección presidencial del 21 de noviembre”.

“¿Se acuerdan cuando yo les dije hace una semana y media que estaban los votos en el Senado? Desde ese minuto en adelante se generaron una cantidad de operaciones para impedir que se vote el cuarto retiro en el hemiciclo“, comentó Jiles.

También afirmó que “la operación es que no se vote antes del 21 de noviembre, de manera tal que después de esa fecha ya sepamos quién pasa a segunda vuelta y nos olvidemos del cuarto retiro”.

Las críticas de Jiles contra Goic y el cáncer que tuvo

Luego, la diputada Pamela Jiles emplazó a la senadora Carolina Goic por rechazar el cuarto retiro y sostuvo que “hoy se saca la máscara, luego de que la semana estaba en reflexión señala que no va a votar a favor”.

“La señora Goic que lloró por todos los canales de televisión cuando ella tuvo cáncer, parece que no considera que hoy hay gente que está esperando el cuarto retiro para tratar su cáncer o el cáncer de sus hijos, y no son pocos los casos”, repasó la periodista.

Y remarcó que “hay gente, para que lo sepa Carolina Goic, que tiene cáncer como tuvo ella y no se lo puede tratar porque no tiene el cuarto retiro, gente que tiene hijos con cáncer que a diferencia de ella sentada en sus privilegios, no se lo puede tratar porque no pueden vivir con $177 mil“.

“A mí me encantaría que Carolina Goic, que encuentra tan fantástico el IFE y que argumenta que esa sería la razón para no aprobar el cuarto retiro, que viva con $177 mil un mes, sentada en sus privilegios es fácil decirle a la gente que no les van a dar el cuarto retiro“, cerro la diputada Jiles.