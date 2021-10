Cuarto retiro de las AFP: senadora Goic dijo que votará en contra y contraviene a su candidata presidencial

Asegurando que el contexto es otro y las ayudas económicas son, al menos, suficientes, la senadora demócrata cristiana Carolina Goic dejó clara su postura respecto al proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, contraviniendo además la postura de la candidata presidencial de su partido, Yasna Provoste, apuntando que “lo conversé con ella, ella conoce mi postura”.

En una entrevista con el diario La Tercera, Goic argumentó que “la discusión de los primeros retiros es absolutamente distinta a la del cuarto retiro. Hay un antes y un después del IFE como ayuda universal. Hoy la justificación no es la pandemia y reivindico la universalidad del IFE, del acuerdo que logramos como oposición. El IFE no es una política de este gobierno, fue un logro que encabezó además Yasna Provoste como presidente del Senado”.

Goic admite que hizo uso del primer retiro del 10%. No obstante, a su juicio, el gobierno fue “mezquino” en lo que a sus propuestas de ayuda respecta. Por lo tanto, y luego de escuchar a los expertos que hasta ahora han expuesto en las comisiones parlamentarias sobre el tema y ampliar el alcance del IFE, contó que “reafirmó” su postura y que continuar con ello “hacemos mucho más difícil cualquier reforma al sistema de pensiones que ya se ha postergado por demasiado tiempo”.

Como la propuesta del cuarto retiro afecta el ahorro individual, desde la vereda de la senadora contraria el sentido de colectivo propio de la izquierda: “En qué minuto la centroizquierda dejó ir y renuncio a sus banderas que son la solidaridad, la construcción colectiva”, criticó.

“Es el momento de que la política haga su trabajo. No se trata de ser populares, sino responsables. Y eso significa también asumir costos. Pero costos en función de no de legislar pensando en la próxima elección, sino en el país. Si para eso estamos ahí”, señaló Goic.

El factor Provoste

La candidata a la presidencia de la falange y correligionaria de Goic, Yasna Provoste, no ha ocultado su postura a favor del cuarto retiro. Esta confrontación de posturas no es un conflicto, según explicó la magallánica: “En la medida que ella pueda desplegar su programa, eso queda cada vez más en evidencia. No creo que el liderazgo de Yasna Provoste se mida en el cuarto retiro. El cuarto retiro ha sido una trampa en la que hemos caído todos en el discurso. El país no se juega en el cuarto retiro, la gobernabilidad no se juega en el cuarto retiro, se juega la capacidad de construir un acuerdo base para la reforma de pensiones”.

“Tenemos derecho a disentir, lo conversé con ella, ella conoce mi postura. Desdramaticemos que haya diferencias y, sobre todo, volvamos a colocar en su lugar esta discusión”, agregó Goic.

El proyecto del cuarto retiro de fondos de las AFP vivirá esta semana días clave, ya que se espera que se vote en la comisión de Constitución del Senado el miércoles 27, con lo que quedaría listo para ser votado en general en la sala, donde con el voto de Goic serían dos oficialistas menos, ya que Carlos Montes también se ha mostrado contrario a la iniciativa.