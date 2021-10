Senador Carlos Montes y proyecto de cuarto retiro: “No me gusta, no estoy por votar a favor”

El senador PS Carlos Montes se refirió durante esta jornada al proyecto de cuarto retiro del 10% de las AFP, que permanece en la comisión de Constitución del Senado a la espera que se retome su discusión la próxima semana.

Cabe recordar que, al tratarse de una reforma constitucional, se necesita un quórum de aprobación de al menos 26 votos. En otras palabras, y al igual que en los retiros anteriores, no sólo se necesitarán los votos de oposición, sino también los del oficialismo.

Lo cierto es que han surgido distintas posturas respecto del proyecto, considerando la situación económica que vive el país. De hecho, el principal argumento de quienes están en contra del proyecto es el costo que tendrá para el bolsillo de las personas.

Para contener la inflación, el Banco Central ya elevó la tasa de interés a una cifra histórica, lo que encarece los créditos y con ello el endeudamiento. Esto pasó a ser no sólo una preocupación económica, sino también política.

Senador Carlos Montes: “No me gusta” el proyecto de cuarto retiro

En conversación con CNN Chile, el senador PS Carlos Montes fue consultado por el proyecto de cuarto retiro del 10%. Y, en particular, si votará a favor o en contra de la iniciativa cuando llegue a la Sala.

“No me gusta. Me es muy difícil votar a favor, y eso lo he dicho una y otra vez por todo lo que implica. Estamos en una discusión buscando alternativas, buscando soluciones, no estoy por votar a favor el cuarto retiro”, sostuvo el parlamentario de oposición.

En esa línea, y ante un eventual perjuicio a la candidata presidencial y senadora DC Yasna Provoste, Montes afirmó que “ella está justamente tratando de construir una alternativa, es un proceso que no está terminado, sino que es un proceso que está en curso”.

Se espera que se retome la discusión del cuarto retiro en la comisión de Constitución del Senado el lunes 25 de octubre. Luego de dos días de exposiciones de distintas partes, la votación en general quedó fijada para el miércoles 27 de octubre.