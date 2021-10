Exfiscal Manuel Guerra aseguró que hay antecedentes nuevos para investigar el vinculo entre el Presidente Piñera y la minera Dominga

El exfiscal Manuel Guerra salió a exponer su perspectiva públicamente luego de ser cuestionado en su rol investigativo respecto al vínculo entre el Presidente Piñera y la minera Dominga.

En cuanto salieron a la luz los antecedentes de los Panamá Papers, fue bastante criticado pues fue el encargado de indagar en torno a la materia expuesta durante el año 2017.

Para entonces, el mandatario fue sobreseído tras una petición del mismo Guerra y la defensa. Todo en el contexto del caso Exalmar en 2016, cuando se acusó al Presidente Piñera de solicitar el traslado del proyecto minero Barrancones en beneficio de la minera Dominga.

“Revisamos si cuando el presidente Piñera hace la intervención, que fue pública, había ingresado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental algún proyecto asociado a Dominga y no había ninguno“, explicó el exfiscal Manuel Guerra en entrevista con El Mercurio.

Además, profundizó en la revisión de los correos de Nicolás Noguera, quien manejaba las inversiones de la familia Piñera Morel. “Entramos con palabras clave a más de 2 mil e-mails que se referían a las dos operaciones, Exalmar y Dominga, y nos dimos cuenta de que no teníamos ningún elemento de la intervención de Piñera o de algún miembro de su familia para beneficiar a Dominga respecto de Barrancones y tampoco en lo que era la venta de la minera“.

Manuel Guerra y los nuevos antecedentes contra el Presidente Piñera

El principal cuestionamiento a su gestión en la Fiscalía radica en que no solicitó el contrato de compraventa de la minera Dominga, considerando que es aquello lo que se terminó revelando en los Pandora Papers.

Respecto a la cláusula que generó la acusación constitucional en contra del mandatario, el exfiscal Manuel Guerra aseguró que ésta “aparecía redactada por terceros, que eran nuevos privados” y que los querellantes nunca mencionaron dicho elemento.

Además, planteó que el no haber solicitado el contrato de la venta de Dominga fue por que “no le parecía trascendente”. Una situación que cambia radicalmente para él ante los nuevos antecedentes y apuntó a la firma de contrato en Islas Vírgenes como dato clave.

Para el abogado querellante en el caso Exalmar, Fernando Monsalve, las declaraciones del exfiscal Manuel Guerra desmienten la postura del Gobierno en torno a nuevos antecedentes.

“Lo que hace es confirmar la falsedad en las declaraciones de Bellolio y Piñera en cuanto a que esa información revelada no era la que existía en la carpeta investigativa. Además, me parece que el justificar lo injustificable por parte del ex fiscal Guerra no ayuda mucho. Lo concreto es que sabía que existía una posible arista que requería investigación en el caso Dominga”, expresó en conversación con ADN.