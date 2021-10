Debate Archi: Gabriel Boric prometió que perseguirá los delitos en La Araucanía y que hará cumplir la ley

El candidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió la mañana de este viernes en el debate Archi a la violencia en la macrozona sur y la militarización, luego que el gobierno decretara estado de excepción constitucional en algunas provincias del Biobío y La Araucanía.

Al respecto, Gabriel Boric indicó que “no estoy de acuerdo con la militarización en La Araucanía, pero los delitos hay perseguirlos y en eso no me va a temblar la mano en hacer que la ley se aplique“.

El candidato Gabriel Boric agregó además en el debate Archi que se deben diferenciar los actos de violencia de las reivindicaciones territoriales de los movimientos mapuche.

“Voy a hacer todos los esfuerzos como Presidente de la República para poder resolver el conflicto en La Araucanía, este es un problema que no se soluciona con más violencia, nosotros queremos paz, no lo que están haciendo ustedes”, puntualizó Boric al contestarle a Sebastián Sichel y hacer un paralelo con el decreto de excepción constitucional impuesto por el gobierno de Sebastián Piñera.