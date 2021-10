Gabriel Boric condenó difusión de una ficha médica falsa con su nombre: “No todo vale para ganar una elección”

Durante esta jornada circuló a través de las redes sociales una ficha médica falsa que pertenecía supuestamente al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en el que se afirmaba que el diputado se encontraba en tratamiento por consumo de drogas.

Lo anterior, luego que durante el reciente debate presidencial televisivo, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, emplazara al parlamentario a realizarse un test de drogas, a modo de respuesta tras ser confrontado por su aparición en los denominados Panama Papers, investigación relacionada a paraísos fiscales.

“Te he planteado, y por Twitter, te invité a debatir de ese tema precisamente (…) debatamos también y abramos nuestras cuentas bancarias, nuestras fichas clínicas y hagámonos un test de drogas todos“, increpó Kast.

Durante la mañana de este martes, en conversación con Bienvenidos, Gabriel Boric señaló que “no tengo ningún problema en hacerme un test de drogas, yo no consumo droga. No tengo ningún problema en hablar de salud mental públicamente”.

“Mi ficha clínica va a decir que tuve una caída hace cuatro años donde me fracturé la clavícula y que estuve internado por Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en el Hospital Horwitz de la Universidad de Chile el 2018″, añadió el candidato presidencial.

La polémica por la ficha médica falsa de Boric

Sin embargo, a través de Twitter, distintos seguidores de José Antonio Kast -con identidades difusas y sin verificar- publicaron una supuesta ficha clínica en la que aparecían los datos personales de Gabriel Boric y su padre, junto con un texto que hablaba de un supuesto tratamiento por “adicción a la cocaína”.

La clínica aludida es IMET, con domicilio en Punta Arenas, ciudad natal del diputado. Dicha entidad sacó un comunicado señalando que “desmiente en forma absoluta dicha afirmación por tratarse de un documento falso que no se condice con la realidad, dado que el señor aludido no es ni ha sido paciente de nuestra institución de salud”.

“Clínica IMET estudiará y hará uso de todas las acciones legales que sean pertinentes para indagar lo sucedido y encontrar a los responsables de divulgar esta falsa información que, de haber sido cierta, pudo haber acarreado enromes perjuicios, tanto a la persona antes referida, como a nuestro establecimiento de salud”, agrega el escrito, citando la ley que protege los datos de los pacientes.

Este comunicado lo compartió el propio Boric en sus redes sociales. “Hoy cuentas anónimas en redes y WhatsApp dieron el segundo paso de la operación que anoche inició Kast, difundiendo una ficha clínica falsa que fue desmentida por la institución”, indicó.

“No todo vale para ganar una elección. Les pido que no seamos nunca como ellos“, sentenció Boric.