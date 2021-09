Sebastián Sichel por situación de Franco Parisi: “No pagar la pensión de alimentos es de lo más grave que se puede hacer”

El candidato presidencial del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió este martes a la situación que vive el también aspirante a La Moneda, Franco Parisi (Partido de la Gente), luego que se conociera a través de un reportaje de Canal 13, que mantiene una millonaria deuda por concepto de pensión alimenticia con sus hijos mayores.

Al respecto, en conversación con radio Concierto, Sichel indicó que “más allá de si me afecta o no, me parece que no pagar la pensión de alimentos es de lo más grave que se puede hacer. Si un candidato no cumple ese requisito básico, me parece grave”.

A lo anterior agregó que Parisi “debería cuestionarse si puede seguir siendo candidato”, refiriéndose también a la ausencia del candidato en Chile, ya que todavía se encuentra en Estados Unidos sin que se tenga conocimiento de una fecha de retorno. “Si uno quiere cambiar Chile debe estar en terreno, hay cosas que son urgentes”, dijo Sebastián Sichel.

“Soy un candidato de centro”

En tanto, al referirse a su propia candidatura presidencial, Sebastián Sichel aseguró ser “un candidato de centro”, pese a ser apoyado en su camino a la presidencia por el pacto de derecha Chile Podemos Más, luego de haber ganado la elección primaria como independiente dentro de ese sector político.

“Yo soy un candidato de centro, estoy orgulloso de serlo. Quiero construir un gobierno de mayorías que represente a la ciudadanía. Si solo tenemos candidatos de izquierda y derecha no vamos a poder hacer acuerdos”, puntualizó.