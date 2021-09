Gabriel Boric aseguró que cuarto retiro de fondos de las AFPs “no puede ser igual que los anteriores”

Durante la mañana de este martes en ADN Hoy, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió al proyecto de cuarto retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), asegurando que si se materializa, “no puede ser igual que los anteriores”.

Al respecto, el candidato apuntó que “le he planteado a la bancada es que es importante coordinar las ayudas que existen con el eventual cuarto retiro, tengo la convicción que no puede ser igual que los retiros anteriores, vamos a hacer que constituya renta, creo que los que más tienen tienen que pagar impuestos y valorar que se pague en cuotas para no seguir recalentando la economía. Escuchamos al Banco Central y escucho a la gente que nos dice que todavía hay una crisis sustantiva”.

En ese sentido, Gabriel Boric también se refirió a la propuesta de ley corta de pensiones que propuso este lunes el Presidente Sebastián Piñera, indicando que “me alegro que haya desistido de la reforma original que fortalecía el sistema de AFP, me parece que fortalecer el pilar solidario va en la dirección correcta, pero es insuficiente“.

A lo anterior agregó que “tenemos que ocupar las dos herramientas, aumentar tanto el pilar solidario como el pilar contributivo, si hoy aumentamos la cotización al doble, estrangulamos a las pymes, es necesario utilizar ambas herramientas y hacerlo en progresión con el crecimiento de la economía”.

Gobernabilidad

En tanto, al ser consultado sobre su posición en las encuestas y los comentarios que ha recibido de parte de la candidatura de Sebastián Sichel, el candidato de Apruebo Dignidad señaló que “no hay que marearse con las encuestas (…) Esperaría que Sebastián Sichel y sus voceros tengan mas altura de miras“.

Mientras que al referirse a la supuesta falta de gobernabilidad que plantearía su candidatura, Boric dijo que “si hay alguien que no le ha asegura gobernabilidad a Chile es Sebastián Piñera y su continuidad que es Sebastián Sichel. Que la derecha venga a hablar de gobernabilidad después del pésimo gobierno que han tenido me parece al menos audaz“.

Finalmente, Gabriel Boric rechazó la “cultura de las funas” que se ha ido instalando contra quienes piensan distinto.

“He tenido en el pasado actitudes y he pedido disculpas por aquello, y la verdad es que en Chile tenemos que tener un acuerdo que es básico y que hay que respetar a quien piensa distinto y que las agresiones no son justificables en nuestro país porque alguien piense distinto, la cultura de agredir a quienes tienen una opinión política diferente de lado y lado es inaceptable y tenemos que terminar con esa lógica”, puntualizó el candidato presidencial.