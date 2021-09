Eduardo Artés y rechazo de candidaturas: “No vamos a permitir que el Servel se dé un gustito”

Tras una actividad en la que se conmemoró la proclamación de Salvador Allende, el candidato del Partido Unión Patriótica, Eduardo Artés, cuestionó al Servicio Electoral -Servel- tras el rechazo a las candidaturas inscritas para la elección general de noviembre.

En la Plaza de la Constitución, el profesor y dirigente político aseguró que el Servel “se puso al margen de la ley, de la propia ley hecha a medida de los poderosos”, asegurando que no es permisible las acciones de la institución, y sus explicaciones.

Artés confirmó que presentaron un requerimiento el 24 de agosto respecto de los problemas que el Servicio Electoral presentaba en su sitio web, pero a la fecha no ha tenido respuesta.

El candidato de Unión Patriótica aseguró que la situación de rechazo de candidaturas es “aberrante y casi de golpe de Estado”, y añadió que “significa dejar a la alternativa popular sin candidatos”.

“No vamos a permitir que el Servel se dé un gustito”, dijo Eduardo Artés a los pies de la estatua al presidente Salvador Allende en la Plaza de la Constitución.

También garantizó que “vamos a pelear uno por uno y a todos en su conjunto” las candidaturas de sus 55 candidatos a la Cámara de Diputadas y Diputados, y los 36 postulantes a los Consejos Regionales que el Servicio Electoral rechazó.

La situación de la UDI

En la otra vereda, en el oficialismo esperan que el Tribunal Calificador de Elecciones valide las postulaciones bien hechas, especialmente las que se vieron afectadas por el fallo informático.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, llamó a que “aquellos que no cumplieron, y están buscando alguna argucia legal, o inventando algún documento que no acompañaron ese día, no puedan ser inscritos”.

Sobre los cuestionamientos al Servel, Macaya dijo que “elucubrar teorías conspirativas cabe solamente en algunas mentes afiebradas”.