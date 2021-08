Presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier confirmó candidatura al Senado

Un día marcado por las negociaciones parlamentarias y presidenciales se sigue desarrollando en las sedes de los partidos políticos, quienes tendrán hasta este lunes la opción de inscribirse en el Servicio Electoral (Servel).

En ello, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, confirmó su candidatura al Senado por la RM, buscando así un cupo en la Cámara Alta, luego de tres períodos como diputados.

Asimismo, el líder del PC se refirió a la irrupción de Marco Enríquez-Ominami en el panorama presidencial, luego de anunciar su candidatura por el PRO. “La que tiene que preocuparse por ME-O es la candidatura de Yasna Provoste, no nosotros, porque ellos tenían un acuerdo de ir en un pacto, Marco Enríquez-Ominami se salió del pacto y va solo”, señaló.

“Nosotros tuvimos nuestra votación, nuestra primaria, estamos tranquilos en relación a eso. No sé si su decisión altera algo, no sé cuánto está pesando políticamente ME-O en este momento, no quiero desmerecer ningún candidato, pero no creo que altere mucho el panorama político“, afirmó Guillermo Teillier.

Las candidaturas presidenciales

Hasta ahora se sabe con seguridad que al menos tres personas estarán en la papeleta del 21 de noviembre:

Gabriel Boric (ganador de la primaria legal de Apruebo Dignidad)

Sebastián Sichel (ganador de la primaria legal de Chile Vamos, actual Chile Podemos +)

Yasna Provoste (ganadora de la consulta ciudadana de Unidad Constituyente)

A ellos además se les sumarían