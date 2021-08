Carlos Maldonado: “Si pasan Boric y Sichel a segunda vuelta, votaré por Gabriel Boric”

Paula Narváez (PS), Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR) se vieron las caras en el debate radial de Unidad Constituyente “Si Yo Fuera Presidente o Presidenta“, el cual fue realizado por radios ADN, Concierto, Futuro e Imagina.

Fue la carta presidencial del Partido Radical quien se refirió a la gobernabilidad, señalando que en caso de llegar a la presidencia, buscará una gran mayoría en toda la oposición. “Intentar cambios profundos, sin grandes mayorías, terminan muy mal“, partió Maldonado.

“Yo convoqué a un diálogo programático amplio en la centro izquierda, incluso recibí críticas porque no había hecho ninguna inclusión, era “demasiado amplio”. Pero tuvimos un buen diálogo e identificamos los principales ejes de cambio social que el país necesita con urgencia y que tiene que ser tarea ineludible del próximo gobierno”, agregó el precandidato.

Además sostuvo que espera poder contar con el respaldo del Partido Comunista en caso de alzarse como ganador de los comicios. “Yo espero que el Partido Comunista apoye los proyectos de ley que vayamos a enviar, porque buscan hacer cambios sociales. Pero esa conversación la tendremos entre noviembre y marzo. Yo no excluyo a nadie”, manifestó.

Finalmente, Carlos Maldonado aseguró que en una hipotética segunda vuelta entre Gabriel Boric y Sebastián Sichel, votará por el candidato del Frente Amplio. “Si pasan Boric y Sichel a segunda vuelta, votaré por Gabriel Boric. A mi me parece que él como persona, ha actuado correctamente, enfrentó una primaria legal sin ningún temor, no especuló, no sacó calculadora. Yo lo respeto“, cerró.