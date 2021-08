La dura crítica de Paula Narváez a Jorge Arancibia: “Es un acto de provocación miserable”

El pasado domingo 15 de agosto, Unidad Constituyente realizó un debate presidencial entre los candidatos Carlos Maldonado (PR), Yasna Provoste (DC) y Paula Narváez (PS).

Fue esta última a quien se le consultó sobre la presencia del exedecán de Augusto Pinochet, Jorge Arancibia, en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, asegurando Narváez que “sin lugar a dudas, es un acto de provocación miserable“.

“Yo creo que lo que ha hecho el señor Arancibia es, sin lugar a dudas, un acto de provocación miserable. Considero que, primero, es revictimizante para las víctimas. Que, por lo tanto, si él participara de audiencias públicas, sería tremendamente doloroso para las víctimas, siendo él cómplice directo de las violaciones a los derechos humanos”, señaló en debate presidencial de Unidad Constituyente.

“Además, no creo que quepa ninguna duda de que si él está ahí, uno podría pensar que está para cuidar los intereses de los que hoy día están detenidos en Punta Peuco“, agregó la precandidata del Partido Socialista.

No obstante, Paula Narváez afirmó que Arancibia no debe ser excluido de la instancia. “Dicho todo eso, creo que no debe ser excluido. Sin embargo, considero que es un acto de provocación miserable lo que he hecho Arancibia”, sentenció.