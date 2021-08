¿Por qué Francisco Caamaño se distanció de la Lista del Pueblo?

Este fin de semana, se endureció el panorama para la Lista del Pueblo, luego que el constituyente Francisco Caamaño anunciara que se distancia del colectivo, siguiendo los pasos de otros convencionales constituyentes que han hecho lo mismo.

El representante del Distrito 14 en la Convención Constitucional, Francisco Caamaño, anunció su baja de la Lista del Pueblo a través de un comunicado publicado en sus perfiles oficiales en redes sociales.

¿Qué dijo Francisco Caamaño de su distanciamiento de la Lista del Pueblo?

El anuncio lo hizo en su cuenta de Instagram, plataforma donde ya suma más de 5 mil 500 seguidores. Francisco Caamaño publicó una carta abierta donde manifestaba su decisión.

“Hoy hago pública una decisión tomada desde quienes me apoyaron durante este proceso y los movimientos sociales con los cuales hemos dado cara en el territorio desde hace muchos años”. Así, inicia la descripción de dos imágenes publicadas por Francisco Caamaño.

En consecuencia, anunció: “Hablo de mi distanciamiento de la Lista del Pueblo Nacional. En ese espacio no participo desde que mostraron su interés en seguir participando con fines electorales en las parlamentarias y presidenciales”. “Tengo la profunda convicción que quienes me apoyaron y confiaron en mí, me quieren ver trabajando exclusivamente en la Convención Constitucional”, sumó.

Este es el comunicado completo

No es la primera baja de la Lista del Pueblo

Francisco Caamaño manifestó su decisión luego que el viernes renunciaran tres constituyentes de la Lista del Pueblo. Se trata de Natalia Henríquez, del Distrito 9; Helmuth Martínez, del Distrito 23; y Camila Zárate, del Distrito 7. Además, Giovanna Grandón, más conocida como “Tía Pikachu”, también había anunciado que se distanciaría de la lista.

Todos ellos, incluyendo a Francisco Caamaño, se sumaron de esta manera a Elisa Giustinianovich y Loreto Vidal. Ellos se retiraron en las primeras semanas de trabajo dela Convención Constitucional.

En este contexto, y con el representante Caamaño, son siete los Constituyentes que ya se bajaron de la Lista del Pueblo, lo que recrudece el panorama político de este colectivo en pleno año electoral.