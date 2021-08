Loreto Vidal, exconstituyente de La Lista del Pueblo: “Me di cuenta que no era lo que me dijeron”

Sorpresa causó la salida de la constituyente Loreto Vidal de La Lista del Pueblo, el cual se produjo el pasado 26 de julio, a menos de un mes del funcionamiento de la instancia.

En aquella oportunidad, la representante del Biobío argumentó que su salida se debió a “motivos personales”, aunque aprovechó de deslizar una crítica al bloque. “La Lista del Pueblo quizás debería cambiarse el nombre, lo podrían pensar, porque representan a un pueblo, no al pueblo“, señaló.

Durante esta jornada, Loreto Vidal conversó con Radio Futuro, donde volvió a referirse a La Lista del Pueblo, asegurando que “yo salí de esa colectividad aunque creo que nunca estuve”.

“Tengo la capacidad de decir que ya no estoy ahí, pero no todos la tienen. El movimiento de la directiva, las decisiones de precandidaturas. Yo no sé lo que pasa. Aquí no había un grupo de gente comprometida, había un sueño de país para lograrlo, yo soy parte de un movimiento diverso, no de una lista determinada“, agregó.

Asimismo, Vidal explicó que tras una participación en una asamblea, se dio cuenta de que “no era lo que me dijeron”. “Hice una participación en una asamblea y ahí me di cuenta que no era lo que me dijeron y de ahí nunca participé. No estuve ahí hasta que llegué a la Convención. Si me invitan a escuchar Beethoven y llego y me dicen que tengo que bailar salsa no lo puedo hacer, porque no me representa y la forma que tienen ellos de ser no me representa“, cerró.