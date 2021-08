Machi Linconao respondió a convencionales oficialistas: “Queremos respeto, no estamos robando”

La machi Francisca Linconao, constituyente con escaño reservado, pidió “respeto” a sus colegas de derecha en la Convención, tras las declaraciones de algunos personeros en su contra.

“La derecha nos ataca todos los días” dijo Linconao en su primera conversación con los medios de comunicación. “Primero fue la señora Teresa (Marinovic), y ahora la señora Ruth (Hurtado). Ella me está atacando, me dice que estuve en la cárcel. ¿Qué tiene que ver?, soy una persona inocente”, aseguró.

Linconao fue más allá y realizó un llamado directo al Presidente Sebastián Piñera. “Que hable a su gente y que deje de molestarme”, pidió la convencional, quien aseguró que continuará trabajando hasta el final. “No van a sacar nada, aunque digan lo que me digan, voy a seguir firme”, dijo en los exteriores del ex Congreso Nacional.

La machi salió, así, a responder cuestionamientos por su nexo con el caso Luchsinger Mackay, además de acusaciones sobre gastos al interior de la Convención Constituyente.

“Todos los días nos hablan del gasto de la plata. ¿Qué gasto hacemos nosotros?, ni comemos, no hay comida aquí, no hay ni una sala amplia para descansar. No estamos robando”, acusó la machi Linconao.

“Que vergüenza lo que lo que están hablando esas dos señoras y más gentes”, dijo Linconao advirtiendo de consecuencias. “No le hago mal a nadie (…) yo no les voy hacer nada, pero Dios es muy grande“, cerró la autoridad mapuche.

Linconao insistió en el llamado al respeto, “a la machi, a los loncos y a la presidenta que tenemos”, en relación a Elisa Loncón quien, a su vez, también llamó al respeto para con la autoridad mapuche.

“Nadie puede permitir que estos actos sigan ocurriendo“, dijo la presidenta de la Convención Constituyente.