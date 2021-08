Los duros descargos de Mario Desbordes: “Todos vimos bailando a Chahuán en el comando de Sichel”

El ex precandidato presidencial por Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, criticó en Tolerancia Cero la falta de apoyo que recibió de su partido mientras realizaba su campaña para representar a Chile Vamos en las elecciones de noviembre: apuntó específicamente a la mesa directiva, encabezada por Francisco Chahuán, y al canciller Andrés Allamand.

Respecto a este último, el exministro de Defensa señaló que “creo que se siente más cerca de Sebastián, legítimamente. No me apoyó para nada en la candidatura, eso es evidente, está bien. Muchos militantes de Renovación no lo hicieron. La mesa directiva completa, del presidente para abajo, estuvieron con Sichel. Está bien, no es problema para mí”.

Recordemos que previo a las primarias del 18 de julio, el timonel de RN dio libertad de acción a los militantes, lo que generó suspicacias acerca del real apoyo que estaba recibiendo Desbordes en ese momento. Recientemente, el propio Chahuán señaló en el Consejo Nacional de la colectividad que esta vez no habría libertad de acción.

Consultado de manera particular por Chahuán, Desbordes respondió que “todos lo vimos bailando en la noche en el comando de Sichel“.

“Ganó Sebastián, legítimamente”

Sobre el presunto rol que habría tenido Andrés Chadwick para que militantes de RN apoyaran a Sichel, así como de otros referentes del partido como el propio Allamand y Carlos Larraín, el exprecandidato comentó que “Chadwick dentro de Renovación, no mucho. Allamand, Larraín y un grupo importante convencieron y con razones probablemente y fundamentos“.

“Si yo a estas alturas, pasó eso ya, de que era la candidatura que había que apoyar porque era las más competitiva, usando entre medio Cadem, que yo comparto con varios que es una herramienta de trabajo político, de que el mejor candidato era Sebastián. Ganó Sebastián, legítimamente“, añadió.

Desbordes ambién puntualizó que Sichel no pertenece a la denominada “derecha dura” a la que sí adhieren Allamand y Larraín. “Antes Renovación tenía una diferencia con Libertad y Desarrollo (think tank de la derecha). Cuando Jarpa les firmó y apoyó la reforma previsional de (René) Cortázar, la reforma tributaria de (Alejandro) Foxley, fue tratado por el Libertad y Desarrollo de la época como amarillo, traidor, que entregaba al país, que destruía la economía, que mataba los empleos”.

Sobre ese punto, agregó que “es lo mismo que nos dicen a nosotros, que ‘somos de izquierda’. En esa época había una separación entre lo que era Libertad y Desarrollo y Renovación Nacional, hoy día está bien colonizado por esa misma lógica. Tenemos una competencia, no quiero hablar de pugna, pero hay un tironeo entre los que queremos instalar una centro derecha social cristiana, solidaria, republicana y popular, que quiere mostrar una vertiente distinta”.

En esa línea, Mario Desbordes reconoció que “por supuesto que el problema era yo, más que apoyar a Sichel. No creo que ellos manejen a Sichel, para nada. Cuando fui al comando, no lo vi rodeado de ellos”.

Finalmente, preguntado por el panel acerca de un “antidesbordismo“, el propio exministro respondió que “dentro de Renovación sí, porque les incomoda mucho esta oposición izquierdista”.