“No se perseguirá a nadie”: Francisco Chahuán dio libertad de acción a militantes RN para las Primarias Presidenciales

El senador Francisco Chahuán asumió este martes la presidencia de Renovación Nacional (RN) y afirmó que los militantes del partido tendrán libertad de acción en las Primarias Presidenciales del 18 de julio, en la que Mario Desbordes representará a la colectividad.

“Mario Desbordes es el candidato que ha resuelto el Consejo General del partido. Nunca planteamos cambiar esa decisión, pero sí hemos hablado con él porque acá no se va a obligar a ningún militante del partido para que apoye al candidato Mario Desbordes”, señaló el nuevo timonel de RN.

Agregó que “lo hemos conversado con Desbordes, lo ha planteado el propio Mario Desbordes. Acá no es la fuerza, no es la imposición, sino que la persuasión la forma y por tanto legítimamente los militantes que tomen una decisión de apoyar a un candidato distinto, se respetará y no se perseguirá a nadie”.

RN tiene nuevo presidente

Francisco Chahuán obtuvo la testera de RN luego de vencer en las elecciones internas del partido a Mario Desbordes, lo que generó controversia y dudas en torno a la candidatura del exministro, y a lo que se suma la libertad de acción que entregó esta jornada a los militantes del partido.

El timonel saliente de Renovación Nacional, el senador Rafael Prohens, deseó “el mejor de los éxitos y ojalá logren el clima de paz que a mí me costó mucho tener, y poder de esa manera unir a RN en todas la tareas y compromisos que tienen hacia adelante”.

Chahuán espera que su colectividad “vuelva a liderar las ideas, vuelva a ser un partido eje y con un rol estelar en la política chilena, un rol en la política de acuerdos y en la necesidad de sacar adelante la agenda del gobierno del Presidente Piñera, nos quedan todavía siete meses y vamos a trabajar para sacar adelante reformas estructurales, la reforma previsional, a la salud, buscar los acuerdos necesarios, ser capaces de enfrentar la pandemia, reactivar la economía”.