Pensemos Chile: Evaluamos los primeros trabajos de la Convención Constitucional y los resultados de las primarias presidenciales

Este lunes se emitió el decimoséptimo capítulo del programa de ADN Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos y evaluamos los primeros trabajos de la Convención Constitucional y los resultados de las primarias presidenciales junto al vicepresidente de la mesa, Jaime Bassa, además de Axel Callís, sociólogo y director en Tuinfluyes.com y Cristóbal Huneeus, fundador de Decide Chile.

Jaime Bassa y amenazas a Elisa Loncón

En primera instancia, el vicepresidente de la mesa directiva de la Convención Constituyente, Jaime Bassa, tuvo palabras para las amenazas que ha recibido en los últimos días la presidenta de la Convención, Elisa Loncón.

“La política que estamos viviendo está atravesando un momento bien particular, porque hay una forma de organización política que están irrumpiendo, que está levantando los discursos, levantando nuevas voces. El surgimiento de esas voces está generando muchas tensiones”, partió comentando en Pensemos Chile.

Por lo mismo, el presidente Sebastián Piñera adelantó que Loncón tendrá “la protección que requiere”, luego que denunciara haber recibido dichas amenazas: “no se pierde libertad un poco por lo que ha dicho la presidenta, estos problemas no se resuelven con más seguridad en clave policial de los espacios públicos”, sostuvo Bassa.

“Estos problemas se resuelven con más pedagogía. Esa mayor seguridad para poder participar de estos debate, no va de la mano con tener más policías o más guardias privados, si no que con el cultivo de la tolerancia, de la diversidad y del respeto a unas y otras”, agregó el vicepresidente de la mesa a Pensemos Chile.

Los resultados de las primarias presidenciales

Respecto a la votación del pasado domingo en nuestro país, Jaime Bassa sostuvo que “los dos candidatos más votados son de un mismo pacto. Ese dato es interesante porque de alguna manera fortalece ese proyecto político de transformación social que hay detrás del proyecto de Apruebo Dignidad”, dijo.

Además, aseveró que los resultados que entregó la primaria presidencial fortalecerá el trabajo de la mesa constituyente en cuanto a los convencionales del sector que están en la mesa, según lo expuesto en sus palabras con Pensemos Chile.

El trabajo de la mesa Constituyente

En otro tema, Bassa tuvo palabras para las críticas que ha recibido su mesa directiva: “mientras más nos parezcamos a la Cámara de Diputados, menos opciones tenemos de refundar“, partió indicando.

“Entonces ambos temores no me parecen coherentes, o le tenemos miedo a que la Constituyente se transforme en una Cámara de Diputados, o le tenemos miedo a que terminemos transformando al país en uno que va más allá de lo que los sectores conservadores quisieran”, cerró Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención Constituyente.

🎙 #ADNPensemosChile | Jaime Bassa: "Mientras más nos parezcamos a la Cámara de Diputados, menos opciones tenemos de refundar" 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/gi3qglZ8Lp pic.twitter.com/xjEptECZbi — Radio ADN (@adnradiochile) July 19, 2021

Axel Callís analizó los resultados de las primarias

Continuando con la conversación, el sociólogo y director en Tuinfluyes.com, Axel Callís, analizó junto Cristóbal Huneeus, fundador de Decide Chile, los resultados de las primarias presidenciales del pasado domingo: “no sabía que iba a votar tanta gente, pero lo que sí es que siempre he dicho que las personas consideraban esta votación super importante”, partió aseverando Callís.

Sobre la derrota de Daniel Jadue, el sociólogo comentó que el alcalde “tenía todo para ganar” pero negó que el anticomunismo fuera factor, pues ese concepto “opera de los 50-55 años para arriba, pero en la gente joven no se percibe un anticomunismo en las encuestas”, dijo en Pensemos Chile.

🎙 #ADNPensemosChile | Axel Callís, sociólogo y director en https://t.co/zSiLGhWQqN: "No sé si el voto obligatorio lo cambiaría todo, para mi es una incertidumbre bien grande" 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/gi3qglZ8Lp pic.twitter.com/PXxUnTSNt6 — Radio ADN (@adnradiochile) July 19, 2021

“Lo que pasa es que (Daniel) Jadue hizo una muy mala campaña en las últimas tres semanas, más que un anticomunismo, fue un antijaduismo. El problema de (Daniel) Jadue no fue que fuera comunista, si no que hizo una muy mala campaña, de lo peor que he visto, incluso peor que Karina Oliva”, complementó Callís

Insistió en que lo de Jadue “fue un problema de actitud y de campaña, no supo ni entendió nunca que las campañas no se ganan en los extremos”, aseveró Callís.

Cristóbal Huneeus: “El anticomunismo existe y el reflejo es lo que paso ayer”

Por su parte, Cristóbal Huneeus, fundador de Decide Chile, analizó los resultados del pasado domingo en cuanto a que “es bien interesante que hay un cambio de paradigma, pero también hay ciertas cosas de continuidad. Había una consistencia desde el 2017 hacia adelante en el Frente Amplio. Constantemente ese partido le está hablando a un electorado más diverso, más amplio”, sostuvo.

Sobre Jadue, Huneeus comentó que “el anticomunismo existe y el reflejo es lo que paso ayer, donde (Gabriel) Boric sacó más votos que (Joaquín) Lavín en el Distrito 11, entonces no estoy diciendo que Boric haya ganado por eso, si no que su coalición se expandió de manera importante”, comentó en Pensemos Chile.

“Lo que rescato de Gabriel Boric y Sebastián Sichel es que los dos se tiraron sin calculadora. Nadie daba un peso por ellos. El ejercicio político de soñar un pías sin calculadora es algo que la ciudadanía está demandando. Ambos candidatos ganaron a través de todo el país”, complementó Huneeus.

🎙 #ADNPensemosChile | Cristóbal Huneeus: "Lo de la UDI es preocupante en el sentido de que no supieron leer estos nuevos tiempos, ya en los Constituyentes no leyeron nada. En tres de las cuatro elecciones perdieron" 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/gi3qglZ8Lp pic.twitter.com/1v3xQIn65B — Radio ADN (@adnradiochile) July 19, 2021

Agregó además que “eso es algo muy consistente y en un mes, incluso lo de (Sebastián) Sichel es más notable porque no tiene partido, es muy impresionante. No le estoy quitando mérito a (Gabriel) Boric, pero Sichel no tenía eso y le abre una incógnita a la derecha con miras a noviembre”, comentó.

Al finalizar, tuvo palabras para la UDI “es preocupante en el sentido de que no supieron leer estos nuevos tiempos, ya en la elección de los Constituyentes no leyeron nada. En tres de las cuatro elecciones perdieron entonces yo creo que hay un tiempo de reacción bastante malo”, cerró Huneeus en la conversación con Pensemos Chile.