Jadue tras su derrota: “En esta campaña todas las organizaciones llegamos tarde”

En el marco de la derrota de su campaña como aspirante a candidato presidencial en el pacto Apruebo Dignidad, Daniel Jadue, además de reconocer el triunfo de su par de Convergencia Social, Gabriel Boric, realizó una autocrítica enfocada en la tardanza con que se llegó a su campaña.

“Quiero partir saludando en este triunfo a Gabriel y a todos los compañeros y compañeras del Frente Amplio, ya que ha sido un triunfo contundente y claro (…) la ciudadanía se ha expresado y a nosotros lo que nos queda es ponernos a disposición de tal manera que el que ganara esta primaria se convirtiera en el próximo presidente de Chile“, declaró en su alocución inicial el candidato del PC.

En relación a quienes lo apoyaron en su campaña, indicó que “quiero partir agradeciendo a todos los partidos y organizaciones que están aquí, por supuesto a mi partido, al Partido Comunista de Chile, quien me ha honrado con esta tremenda responsabilidad (…) pero por sobretodo, quiero agradecer a los y las independientes que mucho antes que todos los que están arriba de este escenario pusieron esta campaña arriba de la mesa“.

Sin embargo, también tuvo espacio para la autocrítica en virtud del tiempo que demoraron en encausar su campaña: “Se supone que las organizaciones políticas son, entre comillas, una especie de vanguardia del pueblo organizado (…) y sin embargo, en esta campaña, todas las organizaciones llegamos tarde y asumimos esta unidad solo por la presión que nos pusieron los independientes y las independientes“.

En esta misma línea, agrego que “si algún día esperamos que la izquierda gobierne Chile de verdad, vamos a tener que cambiar de manera radical nuestro comportamiento entre nosotros (…) porque no es que la concertación haya salido a votar a nuestra primaria, no es que la derecha haya salido a votar a nuestra primaria, son nuestras propias debilidades, compañeros y compañeras, porque hasta hace solo 6 meses los que estamos aquí nos tratamos como adversarios entre nosotros y no estábamos unidos”.

Como la “batalla presidencial de noviembre” se refirió cuando hizo referencia a los desafíos futuros, donde señaló que “yo de verdad espero que Gabriel Boric sea el Presidente de Chile. En vez de nosotros pelear entre nosotros, espero que dejemos de lado eso y empecemos a construir la unidad del pueblo porque el pueblo no tiene por qué perdonar que nuestra falta de unidad y claridad política, los tenga esperando por los cambios que este país necesita”.

“Les quiero pedir que hoy nos vayamos a casa con un éxito tremendo (…) nos vamos a disponer a trabajar sin duda, sin pausa, porque nuestra alianza de Apruebo Dignidad sea el próximo gobierno de Chile (…) porque nadie quiere ni un segundo gobierno de derecha, ni volver a los tiempos de la Concertación“, sentenció en su cierre Daniel Jadue.