Jean Beausejour entregó su apoyo público a Gabriel Boric

El lateral Jean Beausejour entregó su opinión en torno a las primarias presidenciales que se desarrollarán este domingo y entregó su apoyo a Gabriel Boric.

Todo surgió luego que en redes sociales apareciera una supuesta cuenta suya en Instagram, en la cual aparecían varios posteos en apoyo a Daniel Jadue.

“No tengo nada en contra de Jadue, pero no es mi candidato para esta primaria si tuviese la posibilidad de votar. Lo veo difícil por la distancia y el trabajo. Mi voto sería para Gabriel Boric“, aseguró el seleccionado nacional en un video que envió al comando de Boric.

Gracias querido Jean Beausejour por el apoyo. Un abrazo grande hermano! pic.twitter.com/hqLqH0Cx3w — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 15, 2021

Las complicaciones de Jean Beausejour para votar

“Mucha gente me llamó, comentando. No creo que alguien como yo tenga la capacidad o no de inclinar la balanza para un lado u otro, no soy tan pretencioso. Pero es bueno aclarar ciertas cosas, nunca he usado interlocutores”, apuntó el hoy jugador de Coquimbo Unido.

De hecho, esta tarde su equipo enfrentará a Temuco en el sur del país, por una nueva fecha de la Primera B.

Se ve complejo que Jean Beausejour pueda ejercer su derecho a voto, aunque cabe recordar que el domingo no hay partidos programados del fútbol chileno.