Claudio Orrego asumió como nuevo gobernador de la RM: “Ahora tenemos que hacer la pega”

En medio de acusaciones por bajos presupuestos y la falta de lugares físicos para poder trabajar, este miércoles 14 de julio asumieron los 16 gobernadores regionales electos en todo el país por los próximos cuatro años junto a los delegados presidenciales, donde el cargo en la Región Metropolitana se llevó todas las miradas.

En ello, Claudio Orrego (DC) asumió como nuevo gobernador de la Región Metropolitana. En su discurso de asunción, la autoridad dijo que él no viene a quejarse, si no a gestionar y planificar proyectos que permitan terminar con las desigualdades que existen en la región, principalmente un nuevo plan regulador, proteger el medioambiente y el agua.

“Partimos débiles, es verdad. No tenemos todos los recursos, no tenemos todas las atribuciones, y ahora tenemos que hacer la pega. Yo no vine a quejarme como gobernador, a lamentarme por lo que no tenemos, vine a invitarlos a ustedes y a toda la RM a conseguir lo que esta región se merece”, señaló el DC.

“El gran desafío nuestro es generar alianzas, generar puentes con municipios, con el gobierno central, con el sector privado. No podemos darnos el lujo de escudarnos en ‘la ley no nos faculta’ o en una pelea política pequeña“, agregó Claudio Orrego cuando asumió como gobernador.

Durante esta jornada, Orrego tendrá distintas actividades. Se reunirá con alcaldes en los municipios con trabajo en terreno. El demócrata cristiano visitará Estación Central y también al nuevo alcalde de San Ramón, Gustavo Toro.