Candidato Gabriel Boric en Si yo fuera Presidente: “Hemos demostrado que hay un proyecto serio y totalmente competitivo”

El candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, participó durante la mañana de este martes en el espacio Si yo fuera Presidente, realizado de cara a las elecciones primarias presidenciales del 18 de julio próximo por las radios ADN, Futuro, Concierto e Imagina, asegurando que su campaña ha demostrado ser un proyecto serio.

“Hemos demostrado que hay un proyecto serio, con perspectiva de largo plazo, que busca descentralizar Chile, que busca tener una perspectiva de género, que pone al medioambiente en el centro y que es totalmente competitivo“, dijo el candidato agregando que su llamado es a que las personas vayan a votar este fin de semana.

“Lo que yo quiero es ganar y gobernar con grandes mayorías“, apuntó Boric.

Dentro de los temas que fueron abordados por los periodistas Mirna Schindler (ADN), Antonio Quinteros (Futuro) y Andrés Vial (Concierto) estuvieron desde la relación del candidato con los demás partidos de la izquierda, sus propuestas económicas, y cómo abordaría la crisis en La Araucanía, entre otros.

Boric: “Para gobernar se requieren alianzas más amplias que uno mismo”

Al comenzar la ronda de preguntas, el candidato Gabriel Boric fue consultado sobre la relación con los demás partidos de la izquierda, a lo que respondió que “uno no puede pretender que todo salga como uno quiere, si tuviera una diferencia de principios sustantiva, no estaría donde estoy”.

A esto agregó que está dispuesto a realizar “alianzas más amplias que uno mismo” para lograr gobernar, apuntando que “todo liderazgo que se vuelve imprescindible es un mal liderazgo. La totalidad del Frente Amplio está orgulloso de la campaña que hemos hecho y es una campaña que va para arriba”.

Boric a los empresarios: “Entiendan que la paz social se construye con justicia social”

En cuanto a sus propuestas económicas y la relación que tendría con el gran empresariado como la CPC, Enade y otros, Gabriel Boric fue enfático en indicar que el mundo empresarial es más grande que los grandes gremios.

“Hay que distinguir, creo que es importante que desde la izquierda entendamos que el mundo empresarial no es homogéneo, no son solo estos grandes foros Casa Piedra… hay startups, las pymes son muy diversas, y el empresario en Chile es muy diverso, tenemos que trabajar con los pequeños empresarios en Chile y que los grandes empresarios entiendan que la paz social se construye con justicia social”, aseguró.

Boric por la crisis en La Araucanía: “El territorio que es reclamado tiene que ser devuelto”

Gabriel Boric también fue consultado sobre los hechos ocurridos en La Araucanía, donde en las últimas horas murió el comunero mapuche Pablo Marchant, en medio de un enfrentamiento con Carabineros y trabajadores forestales, y donde además resultó herido de gravedad el trabajador Celerino Gómez, que se encuentra en estado de gravedad en el Hospital Regional de Temuco.

Sobre este tema, el candidato del Frente Amplio indicó que “en primer lugar quiero tratar de empatizar con las familias de Pablo Marchant y Celerino Gómez (…) no queremos más violencia, esto no se va a solucionar con garrote, con más militarización de ninguna parte. No importa quién porte el arma, acá lo importante es que busquemos en conjunto la paz, y para eso hay que tomar una estrategia distinta a la que se ha tomado en los últimos años”.

A esto agregó que “hablamos de una transición justa que respete a los y las trabajadoras, pero parte del territorio que es reclamado por los pueblos originarios, tiene que ser devuelto, porque el territorio no es solo la compra de tierras separadas que se ha hecho mediante la Conadi los últimos años, se trata de un territorio sobre el cual pueda existir autodeterminación y autonomía”.

Dentro de los demás temas sobre los que fue consultado el candidato también están su postura sobre la legalización de la marihuana, -donde aseguró no ser consumidor y que se guiará por la evidencia científica-, su propuesta sobre las pensiones y las AFP, y el rol que deben tener las mujeres en la reactivación económica post pandemia entre otros.

Si yo fuera Presidente a la hora del café

En tanto, después del primer bloque, siguió una conversación más relajada con el periodista de ADN, Aldo Schiappacasse, con quien habló de diversos temas, siendo uno de los que destacó su idea sobre el rol que tiene la figura de la primera dama -considerando que él no es casado-, y cómo lo resolvería en caso de llegar a La Moneda.

En ese sentido indicó que su idea es terminar con esa figura ya que para él no deben existir cargos vinculados directamente a familiares o relaciones sentimentales con el Presidente, apuntando que la idea es generar “una instancia que sea transparente”.

En este espacio el candidato Gabriel Boric además recordó a su abuelita, la que se preocupaba mucho de él, según dijo, por lo que de estar con vida, probablemente estaría preocupada todo el tiempo de su bienestar.

