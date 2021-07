Gabriel Boric por La Araucanía: “Parte del territorio que es reclamado tiene que ser devuelto”

Durante la mañana de este martes, el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, se refirió al tema de La Araucanía en la conversación que se realizó en un nuevo capítulo de Si yo fuera Presidente, de cara a las elecciones primarias presidenciales de este domingo 18 de julio.

Así, en el marco del funeral del comunero mapuche, Pablo Marchant, y la presencia de personas que hicieron guardia armados, el candidato dijo que “en primer lugar quiero tratar de empatizar con las familias de Pablo Marchant y Celerino Gómez (…) no queremos más violencia, esto no se va a solucionar con garrote, con más militarización de ninguna parte. No importa quién porte el arma, acá lo importante es que busquemos en conjunto la paz, y para eso hay que tomar una estrategia distinta a la que se ha tomado en los últimos años”.

En este sentido, agregó que “para poder encontrar un camino de paz en esta larga noche de 500 años que se ha recrudecido en los último 3o, se requiere de hablar de cómo se reconstituye el territorio ancestral mapuche, y desde ese punto de vista las forestales son el problema”.

Boric y la restitución de los territorios al pueblo mapuche

Con respecto a la restitución del territorio a los pueblos originarios, precisó que “hablamos de una transición justa que respete a los y las trabajadoras, pero parte del territorio que es reclamado por los pueblos originarios, tiene que ser devuelto, porque el territorio no es solo la compra de tierras separadas que se ha hecho mediante la Conadi los últimos años, se trata de un territorio sobre el cual pueda existir autodeterminación y autonomía. Esto no es un invento de la ultraizquierda ni del Frente Amplio, es el ejemplo que se ha seguido de Nueva Zelanda , Canadá y Bolivia”.

Finalmente, respecto al comunero Pablo Marchant, indicó que “es tremendamente complicado un diálogo en estas características (…) no podemos sencillamente ser reproductores de un lugar del malestar, tenemos que buscar cómo encausar las posiciones para que podamos encontrar la paz”.