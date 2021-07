Gabriel Boric y despenalización de la marihuana: “Queremos sacar a quienes son consumidores de las redes del narco”

Gabriel Boric dialogó la mañana de este martes con las radios ADN, Futuro, Concierto e Imagina sobre sus distintas propuestas de gobierno de cara a las elecciones primarias presidenciales 2021.

Revive aquí “Si yo fuera Presidente”.

El candidato del Frente Amplio se refirió al tema de la marihuana en Chile, donde aseguró que mediante la despenalización del autocultivo “queremos sacar a quienes son consumidores de marihuana de las redes del narco y que no haya contacto con drogas duras como son la pasta base, cocaína u otras que actualmente se están comercializando”.

En tanto, el diputado frenteamplista señaló que él no fuma marihuana y cree en la ciencia. “En función de esto, la marihuana es dañina para la salud, pero entiendo que es menos dañina que el tabaco y el café”, mencionó.

🔴🎙 #SiYoFueraPresidente | Gabriel Boric y legalización de la marihuana: "Yo no he dicho que sea inocua. Nosotros vamos a hacer políticas públicas basadas en la evidencia y la ciencia, y no en mis creencias personales"

Sigue la transmisión en vivo aquí: https://t.co/z01CEAT69x pic.twitter.com/yuJxRhn6PR

— Radio ADN (@adnradiochile) July 13, 2021