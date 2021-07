El candidato Gabriel Boric recordó emotiva historia con su abuela: “Me decía que cruzara bien la calle, que usara bufanda antes de salir”

Durante este martes, Gabriel Boric dialogó con las radios ADN, Futuro, Concierto e Imagina en el espacio “Si yo fuera Presidente”, donde conversó sobre sus propuestas de gobierno y en el espacio Si yo fuera Presidente a la hora del café, dejó de lado la política y recordó una historia con su abuela fallecida.

El candidato presidencial del Frente Amplio comentó que ella “era de las personas que me llamaba cuando me vine a estudiar a Santiago. Me decía que cruzara bien la calle, que usara bufanda antes de salir, tenía todas esas preocupaciones. Imagina cómo estaría hoy día con las tensiones que significa esta exposición”.

El diputado frenteamplista repasó la vida de su abuela y señaló que “es una mujer como muchas del país en la que se entronca la historia del siglo XX chileno. Es hija de un ferroviario, sin estudio, sin haber terminado la educación básica, que trabajó toda su vida, terminó siendo secretaria del Dr. Sótero del Río”.

“Tuvo una relación difícil y después decidió transformarse en ermitaña, que fue un periodo muy bonito donde decidió vivir la vida como ella quisiera”, explicó Gabriel Boric.

La carta a La Moneda del Frente Amplio agregó que “después de que murió mi tata, su esposo, aprendió cosas distintas, francés, tocar guitarra, peluquería, leía permanentemente. La extraño mucho”.

“Terminó falleciendo de un cáncer, tuvo que irse de Punta Arenas porque allá no había tratamiento oncológico en esa época”, concluyó relatando el candidato del pacto Apruebo Dignidad.

Gabriel Boric se enfrentará el próximo domingo 18 de julio a Daniel Jadue en la primaria presidencial del pacto Apruebo Dignidad.