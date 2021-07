Max Pavez: “Señalar que el Gobierno está boicoteando la Convención Constitucional no resiste ningún segundo de análisis”

Debido a problemas “técnicos” y “logísticos” en el exCongreso Nacional, la primera sesión de la Convención Constitucional tuvo que suspenderse el pasado lunes 5 de julio, lo cual generó una gran polémica entre los constituyentes, fuerzas políticas y el Gobierno, terminando con la salida de Francisco Encina de la Secretaría Ejecutiva de la Convención.

Sobre los problemas registrados en la instancia se refirió el subsecretario General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, quien en conversación con ADN Hoy aseguró que han realizado una autocrítica como Gobierno por los desperfectos que llevaron a la suspensión de la primera jornada y que ya no existen problemas. “En ese sentido, los errores técnicos o de fuerza mayor están subsanados, las excusas ya se dieron, y nosotros estamos avanzando en una segunda etapa“, señaló.

Asimismo, le respondió a la candidata Paula Narváez, afirmando que imaginar que el Gobierno está boicoteando la Convención no resiste análisis. “Señalar que el Gobierno está boicoteando la Convención Constitucional no resiste ningún segundo de análisis. Yo creo que la candidata Narváez, quizás porque no ha logrado posicionarse, está agrandando un problema que ya está solucionado”, sostuvo.

“Yo mismo hablé con la mesa el lunes en la noche, donde les pedí las excusas a nombre del Gobierno y, a través de ellos, a todos los constituyentes. Después, cuando presentamos a Catalina Parot, el vocero de Gobierno Jaime Bellolio, y el ministro Segpres Juan Ossa, derechamente pidieron disculpas”, prosiguió el subsecretario.

Por otro lado, Pavez manifestó que siguen trabajando para llevar adelante la Convención Constitucional, y volvió a reiterar que el Gobierno no está boicoteando la instancia. “Ahora estamos trabajando, pero la expresión boicot me parece que es insultar la inteligencia de los chilenos. El Gobierno ha sido el que dio las garantías para realizar un plebiscito en pandemia de manera impecable, dio las garantía en el Congreso para que esta elección se hiciera en dos días, hemos trabajado durante meses para instalar la Convención“, indicó.

Finalmente, Máximo Pavez puntualizó que “el Gobierno está disponible y haremos lo que la Convención requiera en la medida que se ajuste al marco presupuestario y a las normas legales vigentes”.