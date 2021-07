“El candidato me está agrediendo”: militante de RN increpó a Mario Desbordes en Calama

Durante su visita a Calama, el candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, protagonizó un incidente en el que un militante de su partido lo increpó en plena calle y registró los hechos en un video.

El autor del registro es Fernando Pizarro, quien postuló a la presidencia regional del partido y perdió. El hombre intervino en la actividad de campaña del exministro para hacer reclamos sobre la situación de la colectividad en la zona. También se encontraba la diputada Paulina Núñez, quien acompañó a Desbordes y representa a Antofagasta.

En los primeros segundos del video, la cámara hace un movimiento brusco y Pizarro dice: “Agresiones no, agresiones no. No te voy a permitir. El candidato Desbordes me está agrediendo“.

Luego viene un corte y el consejero regional, además de criticar a Desbordes, increpó también al concejal de Calama Claudio Maldonado, a quien lo acusó de haber “hecho tanto mal a RN” y de dividir al partido. Similares palabras recibió la gobernadora de El Loa, María Bernarda Jopia.

Después vuelve a hablar con Desbordes: “Me gustaría saber qué les dice a los RN que no estamos con usted, a los RN que sentimos que usted nos dividió”.

El candidato Mario Desbordes se limitó a responder “que le vaya bien” e hizo gestos para pedirle que se retirara, a lo que el consejero regional contestó en la actividad en Calama: “Queremos saber por qué RN está cerrada con llave, por qué nos han quitado los derechos. Sería bueno que nos respondiera. Respóndale a los militantes que lo están viendo desde todo Chile”.

Desde el entorno del candidato de Renovación Nacional se contactaron con ADN y desmintieron que Desbordes agrediera o insultara a Pizarro. También informaron de su situación en el partido y puntualizaron que el autor del video había postulado a la presidencia regional de RN, la que finalmente perdió.

Revisa aquí el video completo: