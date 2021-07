Mario Desbordes: “No saco nada con ser de clase media si las propuestas no reflejan que estoy conectado con lo que necesita el Chile real”

En su mensaje final en el debate radial “Si Yo Fuera Presidente”, el candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes, hizo hincapié en su biografía para argumentar su sintonía con las necesidades del “Chile real”.

Sigue el debate Si Yo Fuera Presidente, en vivo, aquí.

“Vengo de liceo con número, de escuela con número. Fui pyme, perdí hasta la camisa, porque no tenía la espalda y el apoyo en su minuto. No saco nada con ser de clase media si las propuestas que estoy haciendo, si las cosas que estoy planteando, no reflejan de verdad que estoy conectado con lo que necesita y con lo que está pasando en este Chile real“, sostuvo Desbordes.

También aludió al desarrollo de la Convención Constitucional, cuya instalación se concretó este domingo. “Ayer vimos dos extremos: un extremo rabioso que reclamaba que estaba todo mal, todo horrible, que el extremismo se había tomado el país y otro extremo que planteaba que la violencia de los carabineros, cuando en mi opinión los únicos agredidos fueron los carabineros“, señaló.

El exministro agregó que “entre los dos extremos” se encontraban “la ciudadanía, una funcionaria impecable que saca adelante una ceremonia en la que yo creo que se inicia un proceso virtuoso para Chile. No aceptemos que los extremos se tomen la Convención. Confío en Elisa Loncón, me emocioné escuchándola en sus primeras palabras, una mujer, además, mapuche“.

“Esta Convención tiene una tarea enorme, pero no va a solucionar los temas de Chile y por eso me comprometo como presidente a iniciar las reformas estructurales que Chile necesita“, subrayó Mario Desbordes.