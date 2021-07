Sebastián Sichel y propuesta económica: “No hay que pedirle a los chilenos que paguen más, si no que el Estado haga mejor su pega”

Este lunes 5 de julio, Radio ADN, junto a Concierto, Futuro e Imagina realizarán “Si yo fuera Presidente”, debate presidencial de los candidatos por Chile Vamos a contar de las 8:00 horas.

Sebastián Sichel, candidato independiente de Chile Vamos, se refirió a su propuesta económica, asegurando que subir los impuestos no trae necesariamente más justicia. “El problema de Chile es que aumentar tributo no significa necesariamente más justicia”, señaló.

Además agregar que “los tributos son medios, no fines. La izquierda lo ve como un fin en sí mismo, para mí es un medio con el cual alcanzar justicia en la sociedad. Yo tengo una pelea grande con la burocracia, que lo he dicho abiertamente, mucha captura de los partidos políticos, ineficiencia dentro del Estado, y la primera corrección no es pedirle a los chilenos que paguen más, si no que el Estado haga mejor su pega“.

Finalmente, reiteró su propuesta de mayores impuestos verdes e impuestos a alimentos dañinos. “Yo si propongo aumentar impuestos, no a las empresas ni a las personas, pero creo que hay impuestos altamente recaudatorios, como los impuestos verdes o impuestos a alimentos dañinos, que permiten corregir conductas no deseadas como la pandemia de la obesidad”, sentenció.

¿Cuándo y quién transmite el Debate Primarias Si Yo Fuera Presidente?

El espacio será conducido por Mauricio Hofmann, Constanza Santa María y Andrea Moletto, quienes arrancarán con los candidatos oficialistas de Chile Vamos este lunes 5 de julio desde las 08:00 horas.

El debate “Si yo fuera Presidente” lo podrás seguir junto a las radios ADN, Concierto, Futuro e Imagina a través de todas sus plataformas digitales.