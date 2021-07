Sebastián Sichel: “Con los partidos no basta, necesitamos mucha más gente”

Este lunes 5 de julio, Radio ADN, junto a Concierto, Futuro e Imagina realizan Si yo fuera Presidente, debate presidencial de los candidatos por Chile Vamos.

En ello, el candidato independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, respondió al por qué la gente de derecha debería votar por él, cuando él mismo se define como un candidato de centro. “Nosotros necesitamos construir una mayoría cultural y darle gobernabilidad al país, y eso requiere romper el nicho de ‘solo la derecha’. No hay ninguna fuerza política en Chile que por sí misma pueda hacer el 50%+1 que se requiere para darle estabilidad al país”, señaló.

“Si fuéramos solos los mismos que votamos por los mismos, lo que va a pasar es que tendremos un sistema político atomizado, con una crisis de gobernabilidad, y el desafío es al revés: ojalá la mayor cantidad de gente posible vote por nuestra coalición”, agregó.

Asimismo, sostuvo que él no es un anti partidista, pero que solo con los partidos políticos no basta. “Yo no soy anti partido, yo soy independiente que cree que debe gobernar con los partidos, o si no hubiera ido como independiente a primera vuelta. Pero tomé una decisión, no en el mejor momento de Chile Vamos, de participar en las primarias. Lo que creo es que con los partidos no basta, necesitamos mucha más gente“, aseguró Sichel.

Finalmente, el candidato independiente sostuvo que “no se si tendría a alguno de los candidatos como ministro, pero feliz que participemos en el mismo Gobierno y en los roles que corresponda”.

