Mario Desbordes: “Soy contrario al aborto en todas sus formas, el ser humano lo es desde la concepción hasta la muerte natural”

En el debate radial Si Yo Fuera Presidente, en la previa de las primarias presidenciales, el candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes, fue consultado por Andrea Moletto sobre el lenguaje inclusivo, el feminismo y el aborto libre, temas que figuran en la agenda de género de los últimos años.

Sigue el debate Si Yo Fuera Presidente, en vivo, aquí.

El exministro sostuvo que el término todes “no lo uso, no me complica, pero no está en mi lenguaje“.

También se le preguntó sobre qué piensa del término feminismo. “En términos de buscar igualdad de derechos, de oportunidades, de cancha pareja, misma labor, misma remuneración, la coparentalidad, la corresponsabilidad. Por supuesto que es muy importante el feminismo y sobre todo teniendo presente que nuestro país es muy machista y siguen produciéndose agresiones, vulneraciones respecto de las mujeres que no pasan por los hombres”, detalló.

Acerca de por qué no menciona el feminismo en su programa de gobierno, Mario Desbordes puntualizó que “soy uno de los artífices que esta Constituyente tenga componente paritario, me las jugué, peleé, me costó bien caro, me premiaron a nivel internacional por eso y eso lo hice por convicción, porque sentía que no podía haber 75% hombres, 25% mujeres”.

Finalmente, Mario Desbordes fue consultado sobre el aborto libre. “No soy partidario de afectar los derechos de las personas, y creo que el derecho a la vida es más importante de todos. En el aborto libre, ese derecho que es la vida del que está por nacer, soy contrario al aborto en todas sus formas, acepto y acato las tres causales, porque ya está legislado, pero soy contrario al aborto”, remarcó.

“El ser humano lo es desde la concepción hasta la muerte natural, y defiendo la vida en ambos extremos“, sentenció.