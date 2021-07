Mario Desbordes: “Estoy cada vez más orgulloso de haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre”

En la previa de Si Yo Fuera Presidente, primer debate radial de los candidatos de Chile Vamos, el representante de Renovación Nacional, Mario Desbordes, habló sobre la jornada del domingo, marcada por la instalación de la Convención Constitucional.

“Aunque se enojan algunos, el balance de ayer es positivo. Efectivamente hay cosas negativas, los desórdenes, el encapuchado y la piedra. No me gustó que no se respetara el himno y sobre todo cuando son las orquestas infantiles. Creo que merecen una disculpa”, opinó el exministro.

Agregó que “en ese contexto, creo que el resultado es positivo. Se llevó adelante la ceremonia, nadie duda que el resultado va a quedar espectacular, donde asumió Elisa Loncón, con una trayectoria impresionante, una bonita historia de vida y además con lo simbólico que fue“.

En esa línea, y en alusión a la derecha que es minoría en la Convención, Desbordes remarcó que está “cada vez más orgulloso de haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre que abrió este camino y que nos va a llevar a un periodo virtuoso. Yo soy optimista, y ahí se demostró, la gran mayoría está por conversar, por dialogar”.

Finalmente, Mario Desbordes señaló que sus días como candidato han sido “en terreno, full, con buena recepción de la gente. En Concepción casi no pudimos caminar, lo mismo pasó en las otras comunas. Lo importante es que la gente vaya a votar”.