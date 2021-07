Joaquín Lavín por La Araucanía: Las policías “pueden solucionar el tema si se les da la fuerza y el respaldo necesario”

En el debate radial Si Yo Fuera Presidente, el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, fue consultado por la situación en la macrozona sur, específicamente en la Región de la Araucanía y en relación al conflicto mapuche.

El exalcalde de Las Condes señaló que “lo que esta pasando en La Araucanía es una moneda de dos caras. Uno, hay que poner fin a la impunidad. Hoy en La Araucanía hay terrorismo, hablamos de esto, se mantiene y se repite“.

Lavín habló además de la necesidad de un “mucho mayor equipamiento en las policías, lo dije antes y lo vuelvo a repetir: no es posible que Carabineros no tenga vehículos blindados, no tiene los suficientes“.

En esa línea, el abanderado UDI recordó el operativo que se realizó en Temucuicui, que derivó en el homicidio del funcionario PDI Luis Morales Balcázar.

“Soy partidario de entregar equipamiento a las policías, a Carabineros y la PDI. Pueden solucionar el tema si se les da la fuerza y el respaldo necesario. Creo que no lo han tenido, que hay impunidad, que a las víctimas no se les ha compensado y se ha llegado con muy pocos recursos”, sostuvo Lavín sobre La Araucanía.