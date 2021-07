Debate presidencial: Candidatos de Chile Vamos se refirieron al conflicto en La Araucanía

La mañana de este lunes se llevó a cabo el debate Si yo fuera Presidente, programa organizado por ADN, Concierto, Futuro e Imagina donde participaron los cuatro candidatos de Chile Vamos para las elecciones de primarias presidenciales del próximo 18 de julio.

Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel dieron a conocer sus propuestas de gobierno y respondieron las preguntas realizadas por los periodistas Mauricio Hofmann, Constanza Santa María y Andrea Moletto.

Sin embargo, otro de momentos que se destacaron en el debate fueron dudas que plantearon la ciudadanía. Al respecto, los candidatos se refirieron a una de las interrogantes que les hicieron sobre la situación de conflicto en La Araucanía.

Joaquín Lavín: “Hay que poner fin a la impunidad”

El primero en responder fue Joaquín Lavín quien señaló que “hay que poner fin a la impunidad, eso ya. Hoy en La Araucanía hay terrorismo, hablamos de esto, esto se mantiene y se repite. Uno, mucho mayor equipamiento a las policías, no es posible que Carabineros no tenga los suficientes vehículos blindados para entrar a todos los lugares que tiene que entrar”.

“Yo soy partidario de enviarle equipamiento a policías, Carabineros y PDI, y creo que ellos pueden perfectamente solucionar el tema si se les da la fuerza y el respaldo necesario. Creo que no lo han tenido, creo que hay impunidad, creo que a las víctimas no se les ha compensado, se ha llevado tarde y se ha llevado con pocos recursos para esa compensación”, agregó.

Finalmente, el candidato de la UDI dijo que “si hay que hacer cosas como que quienes fallen las causas sean jueces de otras regiones o, incluso, vean los casos fiscales de otras regiones, hay que hacerlo. Pero, obviamente hay que reconocer Chile como país multicultural”.

Mario Desbordes: “Apoyar a las policías, enfrentar el terrorismo y la delincuencia”

Posteriormente, Mario Desbordes dijo que “lo que tenemos que hacer acá como primera cosa es cumplir los compromisos que tenemos con los pueblos originarios, el pueblo mapuche, por ejemplo, que están pendientes”.

“Nosotros tenemos que quitarle el argumento a los violentistas, que son una pequeña minoría, de que si tú no eres violento no vas a lograr nada. He hablado con loncos que me dicen ‘llevo 15 años pidiendo este terreno con todos los documentos en la mano’”, añadió.

En resumen, el candidato de PRI y RN dijo que se debe “apoyar a las policías, enfrentar el terrorismo y la delincuencia. Ahí hay terrorismo, hay una guerrilla que se está formando y hay que enfrentarla con toda la fuerza de la ley y la policía no tiene vehículos blindados en condiciones”.

Ignacio Briones: “Una Fiscalía especial para la macrozona sur”

Por su parte, Ignacio Briones dijo que sobre la situación en La Araucanía “hay que hacer tres acciones. Primero, no tener ningún tapujo en asegurar el Estado de derecho: ocupar todos los medios constitucionales disponibles que son propios de la democracia constitucional”.

“Nosotros proponemos una Fiscalía especial para la macrozona sur, protección de fiscales, de jueces, dotar de inteligencia – inteligencia de datos – a las policías y seguir la ruta del dinero”, continuó.

Luego, el candidato de Evópoli sostuvo que el “conflicto de tierra es una solución política, para darle credibilidad: un plan Marshall para La Araucanía para apoyar, cerrar las brechas de pobreza y apoyar el emprendimiento”.

Sebastián Sichel: “Hay que usar todos los instrumentos, incluyendo el Estado de sitio”

Finalmente, Sebastián Sichel expresó que en la zona “son dos conflictos distintos y mezclarlos le hace mal al pueblo mapuche. Hay un conflicto que es delincuencia y terrorismo y yo no tengo ni un miedo que hay que usar todos los instrumentos, incluyendo el Estado de sitio, en aquellos que están siendo afectados”.

“Yo creo que hay terroristas que no tienen nacionalidad ni tienen identidad étnica, que pueden ser chilenos, pueden ser mapuche, (pero), lo distinto ahí es que la causa que los mueve tiene que ver con infundir terror y encontrar recursos para financiar actividades delictuales”, agregó.

“Por lo tanto, lo que parece injusto y que es una discriminación, al final, brutal es tratar de vestir eso de causa mapuche, porque los delincuentes son delincuentes aquí y en la quebrada del ají””, concluyó.